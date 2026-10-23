Alavés - Málaga: alineaciones probables, horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

Mendizorroza abre sus puertas para albergar el partido inaugural de la décima jornada de LaLiga EA Sports. El conjunto de Quique Sánchez Flores quiere reencontrarse con la victoria ante un conjunto malacitano que necesita reaccionar cuanto antes para no quedarse descolgados en la clasificación

El Deportivo Alavés afronta el compromiso con la intención de aprovechar el factor campo y recuperar las sensaciones que mostró en las primeras jornadas. Sin embargo, la mala racha de resultados ha cambiado el panorama para los de Quique Sánchez Flores, que necesitan recuperar la solidez para volver a la senda de la victoria

Enfrente estará un Málaga que llega a Vitoria después de encajar cinco goles ante la Real Sociedad. El conjunto andaluz atraviesa un inicio de campeonato muy complicado y buscará en Mendizorroza una reacción que le permita cambiar el rumbo. La situación que atraviesan convierte el duelo en una prueba importante para ambos equipos.

El Alavés busca recuperar el terreno perdido en Mendizorroza

El conjunto babazorro comenzó el campeonato con buenísimas sensaciones pero estas últimas jornadas han frenado en seco su progresión. Los vitorianos han cosechado cuatro derrotas y un empate en los últimos cinco partidos, la última en Balaídos frente al Celta.

El conjunto de Quique Sánchez Flores llegó vivo al tramo final gracias al gol de Hugo Novoa en el minuto 87, aunque no consiguieron completar la remontada ante un conjunto vigués que aguantó en los minutos finales. Ahora tendrán la oportunidad de cambiar la dinámica ante su afición y frente a un rival que le esta costando mucho en este tramo inicial de temporada.

Ángel Pérez regresa al equipo tras cumplir la sanción de un partido tras ser expulsado en el último compromiso en casa del Alavés frente al Atlético de Madrid.

El Málaga, todavía sin ganar

La situación del conjunto malaguista es mucho más delicada. El equipo dirigido por Funes es el único equipo de la liga que continúa sin ganar después de nueve jornadas, sumando únicamente cuatro puntos, unas cifras que hacen que el conjunto boquerón se encuentre en el último puesto de la clasificación.

La dura derrota en La Rosaleda ante la Real Sociedad, dejó una nueva muestra de los problemas defensivos del Málaga, aunque los tantos de Adrián Niño y Pablo Martínez permitieron a los locales competir durante algunos minutos en un encuentro que terminó decantándose del lado donostiarra. El equipo andaluz necesita mejorar atrás y encontrar una mayor continuidad en su juego si quiere empezar a sumar puntos, por lo que el Málaga tendrá que ofrecer una versión mucho más sólida para frenar a un Alavés que también llega necesitado de una victoria.

Horario y dónde ver el Alavés - Málaga

El encuentro entre el Deportivo Alavés y el Málaga CF, correspondiente a la décima jornada de LaLiga EA Sports, se disputará este viernes 23 de octubre a las 21:00 horas en el estadio de Mendizorroza.

El partido podrá seguirse en directo a través de DAZN LaLiga, además, se podrá consultar toda la información del choque, las alineaciones oficiales y el desarrollo del partido a través de ESTADIO Deportivo.

Alineaciones probables

Deportivo Alavés: Sivera, Tenaglia, Koski, Valentini, Abde Rebbach, Ángel Pérez, Antonio Blanco, Pablo Ibáñez, Carles Aleñá, Toni Martínez y Lucas Boyé.

Málaga: Alfonso Herrero; Rafita, Calero, Recio, Aznou, Carlos Dotor, Pablo Martínez, Joaquín, Larrubia, Fer Niño y Chupe.