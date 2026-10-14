Édgar Méndez, ex de Tenerife, Granada, Almería y Deportivo Alavés, arrasa en la exótica Tailandia

El futbolista tinerfeño, que milita actualmente en el PT Prachuap FC, ha participado en cinco de los seis goles de su equipo. También formó parte en México de Cruz Azul y de Necaxa

El futbolista español sigue demostrando su calidad allá por donde va. Este es el caso de Edgar Méndez, delantero de 36 años, nacido en Tenerife y que sigue disfrutando del fútbol en una liga tan exótica como la de Tailandia. Édgar Méndez es un viejo conocido del fútbol español, ya que además de pasar por las canteras de Real Madrid o Real Betis, el delantero tinerfeño ha jugado en Tenerife, Real Jaén, Almería, Granada o Deportivo Alavés.

Édgar Méndez dejó el fútbol español en julio de 2017 cuando desde Mendizorroza puso rumbo al Cruz Azul de México. Esa fue la primera experiencia de Édgar Méndez fuera de España ya que en 2020 regresaría al Deportivo Alavés. En 2022 regresó a México para firmar por otro histórico del campeonato azteca como Necaxa. No fue hasta el verano de 2024 cuando llegó a Tailandia para firmar por el Bengaluru FC. Después de un año, en 2025 fichó por el Prachuap, donde está cuajando un gran arranque de temporada.

Édgar Méndez brilla en Tailandiia

El Prachuap FC ha marcado hasta el momento seis goles después de cuatro jornadas de la Thai League. Pero los goles del cuadro tailandés hablan el español de Édgar Méndez ya que el delantero canario ha marcado tres goles y ha repartido seis asistencias, es decir, ha participado en cinco de los seis goles del Prachuap FC. El equipo de Édgar Méndez además ha logrado con una racha de tres triunfos consecutivos, auparse a la cuarta plaza de la clasificación con nueve puntos y a solo uno del líder, el Buriram.

Édgar Méndez se encuentra en un gran momento de forma tal y como demostró en el último choque disputado por el Prachuap FC ante el Chiangrai con un gol que supuso el definitivo 2-1. Pero Édgar Méndez cuajó su mejor actuación de lo que va de temporada ante el Pattani el pasado 19 de septiembre. El ex de Granada, Almería, Tenerife o Deportivo Alavés, marcó un gol, asistió en otro y además provocó el penalti que supuso el segundo para su equipo.

Édgar Méndez también se sacrifica en defensa

Édgar Méndez también sabe sacrificarse en defensa ya que precisamente en el choque ante el Pattani, el delantero se fajó en tareas menos vistosas y terminó el encentro como el que más duelos disputó (24) y habiendo recibido un total de nueve faltas. Estando Édgar Méndez muy cerca de firmar 550 partidos oficiales, el delantero nacido en Tenerife sigue demostrando que tiene cuerda para rato y disfruta del fútbol en un país tan exótico como Tailandia.