La impaciencia comienza a reinar en Málaga: "Me siento fuerte, pero ha sido muy cruel"

La goleada de la Real Sociedad agrava la crisis del conjunto blanquiazul, que sigue sin ganar después de nueve jornadas y ya escucha los primeros cánticos contra la directiva en La Rosaleda

El Málaga atraviesa su momento más delicado desde su regreso a Primera División. La derrota por 2-5 ante la Real Sociedad deja al equipo de Juan Francisco Funes muy tocado, tanto por la contundencia del resultado como por la sensación de impotencia que volvió a apoderarse de La Rosaleda.

La afición empieza a impacientarse después de nueve jornadas sin conocer la victoria y el técnico trató de dar la cara tras una nueva decepción, insistiendo en que mantiene intacta su confianza en el proyecto.

"Ha sido muy cruel"

El entrenador malaguista no escondió su dolor por una derrota que considera especialmente dura por la manera en que se produjo. El Málaga intentó reaccionar en la segunda parte y llegó a colocarse 2-3, pero la Real Sociedad volvió a golpear cuando más cerca parecía la remontada.

"Ha sido un día duro por todo lo que ha representado. El ejemplo de los goles es la forma más clara de verlo. Con dos desgracias, nos fuimos al descanso con un 0-2 en el marcador. Cuando te pones dos goles abajo, llegan malos minutos por nuestra parte. Ha sido un palo duro, sobre todo por la forma en que ha sucedido. Han sido dos mazazos en dos situaciones muy puntuales".

Funes lamentó también que el esfuerzo de sus jugadores no tuviera recompensa ante una afición que sigue esperando el primer triunfo de la temporada. "En la segunda parte hemos tenido nuestros peores minutos. Decidimos ir a por ellos y no han parado de luchar. Hemos iniciado bien la segunda parte, pero cada vez que encontrábamos el premio, venía un castigo mayor. Ha sido duro, pero sabemos de la dificultad de los partidos. Es doloroso, no tanto por el resultado, sino también por cómo ha sucedido todo y por no poder darle a la afición la primera victoria. Ha sido muy cruel".

La Rosaleda pierde la paciencia tras nueve jornadas sin ganar

El nuevo tropiezo dejó al Málaga como colista, con apenas cuatro puntos de 27 posibles. El descontento se hizo evidente en las gradas, donde se escucharon pitadas y cánticos como "¡Loren dimisión!", dirigidos al director deportivo, además de reproches por la planificación de la plantilla.

La situación empieza a pesar en un equipo que todavía no ha conseguido adaptarse a las exigencias de la máxima categoría. Aunque el calendario ha enfrentado a los blanquiazules con rivales de mucho nivel, también preocupa la incapacidad para transformar las buenas fases de algunos encuentros en resultados positivos.

El propio Funes reconoció que este tramo de la temporada exige un ejercicio de autocrítica, empezando por él mismo. "El día del Villarreal y el de hoy han sido los dos días más duros. Tenemos que mantenernos firmes en la idea de que nos costó mucho llegar hasta aquí, y eso tiene que servirnos de empuje para coger impulso. Es duro no poder ofrecer esa victoria. Para hacer autocrítica, empiezo por mí. Hay que levantarse y vamos a seguir luchando".

Funes se respalda a sí mismo

Pese a la delicada situación clasificatoria y al creciente nerviosismo del entorno, el técnico aseguró que no ha perdido la convicción en sus futbolistas ni en el camino emprendido por el club. Funes no piensa en una hipotética destitución y considera que su equipo ha hecho méritos para sumar más puntos, pero sí admite que ahora resulta más complicado mantener la confianza.

"El equipo ha hecho méritos para tener más puntos, pero ahora se ve todo más difícil. Ahora es más complicado mantenerse firmes, pero nos ha costado mucho llegar hasta aquí como para bajar los brazos. Están poniendo todo lo que tienen y más para salir adelante".

Preguntado por su estado anímico después de encajar cinco goles en casa, el entrenador fue tajante a la hora de reafirmarse en el cargo. "Me siento fuerte. Éramos conscientes de la dificultad del calendario y hay que mantenerse fuertes. Los jugadores son los que más lo están sufriendo. Tenemos que ayudarles para que sigan compitiendo y no dejen de creer. Me mantengo firme en esa idea".

Vitoria, próxima oportunidad de reacción

El Málaga no tiene demasiado tiempo para digerir el golpe. El próximo viernes visitará al Deportivo Alavés con la obligación de intentar cambiar una dinámica que empieza a generar inquietud entre sus aficionados.

Funes sabe que el calendario no concede tregua y pidió pasar página cuanto antes, sin dejar que la frustración se prolongue durante la semana. "Las heridas duelen, pero mañana es lunes. Vamos a permitirnos caer, pero hay que levantarse, y ellos ya lo han demostrado. El viernes tendremos un escenario exigente; esto no espera. Las lágrimas que echemos, las echamos hoy. Mañana tenemos que empezar a hacer una gran semana y pensar que el partido del viernes es el mejor del año".