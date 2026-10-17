Matarazzo pasa lista con Yangel Herrera, Héctor Fort, Gorrotxategi y Óskarsson: "﻿Si eres profesional y no juegas, tienes que estar enfadado"

El técnico de la Real Sociedad ha confirmado la baja del venezolano por "unas molestias en el gemelo" y espera que el islandés esté preparado para cuando tenga que jugar más minutos

Pellegrino Matarazzo, técnico de la Real Sociedad, ha comparecido este sábado en rueda de prensa para analizar cómo llegan sus hombres al choque de este domingo frente al Málaga en La Rosaleda.

"Son dos competiciones diferentes", ha dicho tras venir del empate frente al Unión Saint-Gilloise en la Europa League. "Creo que el partido de mañana es un partido de LaLiga, que es muy importante para nosotros para seguir creciendo en la competición. Jugamos fuera de casa, pero es un partido que queremos ganar y vamos a ganar. Pero también entendemos que, a pesar de los puntos que ha conseguido el Málaga hasta ahora, sigue siendo un equipo de LaLiga, con un estadio enérgico, y tenemos que presentarnos y rendir para conseguir los tres puntos. Eso es lo más importante mañana", ha añadido.

Cómo está Yangel Herrera

"En general el equipo está bien. Yangel Herrera no formará parte de la convocatoria mañana. Tiene molestias en el gemelo y no queremos arriesgar, así que no formará parte del equipo mañana. Posiblemente subirán uno o dos jugadores del Sanse".

Héctor Fort

"He hablado con Héctor Fort. Héctor Fort se siente bien. Se encuentra bien y está preparado para jugar. Así que, sin duda, también es una opción para nosotros para el once inicial de mañana".

Cómo ve a Gorrotxategi

"Creo que Jon Gorrotxategi ya dio un paso adelante en el último partido. Creo que hizo un partido muy, muy impresionante. Su movilidad, su estabilidad, su construcción de juego, la responsabilidad defensiva que tiene. Mostró sobre el terreno de juego la calidad que tiene y ahora necesita continuar".

Orri Óskarsson no está contento

"Si eres futbolista profesional, eres ambicioso, y no juegas tienes que estar enfadado. Es normal. Eso es también lo que espero de los chicos que no están teniendo muchos minutos. Orri Óskarsson lo hizo muy bien con la selección. Es un jugador muy importante para nosotros. Seguramente tendrá muchos más minutos de los que ha tenido en los dos últimos partidos. Pero espero esa insatisfacción de un jugador como Orri Óskarsson, con su calidad, porque quiere jugar más. Pero está bien. Está en forma y preparado para jugar".

El error de subestimar al Málaga

"Sigue siendo un equipo al que no puedes subestimar. Creo que hemos tenido muchos ejemplos en el pasado, incluso en Oviedo la temporada pasada. Creo que ellos también estaban últimos en la clasificación o cerca de la última posición y encajamos tres goles. Así que mañana tenemos que presentarnos, rendir, hacer nuestro trabajo y jugar nuestro fútbol rápido, vertical, con una responsabilidad defensiva total, al cien por cien, para ganar el partido de mañana".