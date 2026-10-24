La salida de Álvaro Fidalgo del Betis queda aplazada a la espera de directrices para resolver su futuro

Sin apenas minutos en el camino triunfal del Betis, ya se especula con su adiós en invierno, pero el entorno del medio asegura a ESTADIO Deportivo que esa vía no está por ahora sobre la mesa ni existe ninguna directriz al respecto, aunque no descarta ningún escenario

El Betis vive a día de hoy una fiesta por su brillante rendimiento tanto en LaLiga como en la Champions League, si bien no todos los futbolistas disfrutan de la misma forma por su diferente cuota de participación en el momento dorado del equipo.

Aunque Pellegrini introduce rotaciones para dosificar esfuerzos, como ha quedado demostrado con las numerosos cambios en el once de un partido a otro en este maratón de choque actual, hay efectivos no han entrado en la rueda y cuyo futuro, en cierto modo, podría estar abierto de cara a enero.

Fidalgo acumula solo 80 minutos en lo que va de curso

El caso más claro a día de hoy es el de Álvaro Fidalgo, que ocupa un lugar muy secundario en los planes del técnico chileno, como se refleja en que todavía no ha sido titular en lo que va de curso y acumula únicamente 80 minutos repartidos en cuatro partidos.

Ya en verano el club cambió de postura a última y le abrió la puerta por si llegara alguna oferta que sedujera a todas las partes después de que perdiera protagonismo en el ocaso del curso pasado y no mejorara su situación en el arranque del actual, pero finalmente Fidalgo se quedó con el convencimiento de que podría revertir la situación, pero hasta el momento no ha sido así.

Por ende, inevitablemente empieza a especularse sobre su posible en el mercado invernal en busca de minutos ante la salvaje competencia en el centro del campo bético y librar una ficha para otros menesteres en clave verdiblanca.

Su salida en enero, todavía no está sobre la mesa

Sin embargo, como ha podido saber esta redacción, este asunto a día de hoy no se encuentra sobre la mesa y no se ha producido ninguna comunicación por parte de la entidad verdiblanca de que haya sido el camino escogido para el internacional mexicano.

De ese modo, el entorno del futbolista afirma a ESTADIO Deportivo que todavía es pronto para tomar decisiones al respecto y que no se han producido conversaciones al respecto, por lo que cualquier determinación se aplaza a más adelante, cuando se acerque la apertura del periodo invernal. En este sentido, afirman que no han valorado todavía ninguna vía y que no han recibido ninguna directriz por parte del club aunque es obvio que no es considerado por Manuel Pellegrini a pesar de que tras su llegada en enero se hizo de inmediato con un lugar en el once, con Isco y Lo Celso, lesionados, eso sí.

El futbolista no se rinde, pero tiene una prioridad si sale en el mercado invernal

Así las cosas, Fidalgo, consciente del nivel que hay en su puesto, mantiene la calma y sigue trabajando al máximo nivel para estar disponible cuando haga falta y sin perder por completo la esperanza de darle un vuelco a su tesitura dentro de lo posible.

En caso de salir en el mes de enero, su prioridad es permanecer en Europa por delante de regresar a México, donde le recibirían con los brazos abiertos pese a las críticas que ha recibido por sus últimas participaciones con el combinado azteca, en el que es un fijo en las listas.