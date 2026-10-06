Crece la presión para el Betis con la salida de Álvaro Fidalgo por el desplome de su precio

El desplome de su valor de mercado en seis meses por su ostracismo acelera la intención del Betis de abrirle la puerta para recuperar, al menos, lo invertido, con el problema de la postura del medio

El tiempo ha empezado a correr en contra del Betis si desea, al menos, recuperar lo invertido en Álvaro Fidalgo -dos millones de euros- el pasado mes de enero debido a la depreciación continúa del futbolista por su escaso protagonismo a las órdenes de Pellegrini.

No en vano, en el presente curso, el centrocampista asturiano solo ha disputado 60 minutos repartidos en tres partidos, la mitad contra el Real Madrid, y es el último de la lista del 'Ingeniero' para un centro del campo con enorme competencia tras las llegadas en verano de Facundo Bernal y Dani Ceballos.

En este sentido, no se vislumbra una mejora de su situación a día de hoy más allá de que entre en la Copa de Rey, quedando en un espejismo los partidos en los que el 'Maguito' se erigió en el relevo de Isco. Y es que la puesta a punto de Ceballos le perjudica también en este sentido, al igual que el crecimiento de Deossa.

Su valor se desploma a la mitad en seis meses

Así las cosas, esta falta de protagonismo ha provocado que su valor de mercado vuelva a bajar en la última revisión de la web especializada Transfermarkt y que se haya desplomado con respecto a la cotización en su arranque como verdiblanco.

De hecho, su presencia e influencia en los primeros partidos como bético provocaron su tasación subiera en marzo a 10 millones de euros, si bien su perdida de continuidad en la recta final del curso lo redujo a seis millones de euros.

Ahora, tras decidir en verano que prefería quedarse, su valor de mercado se ha quedado en la mitad debido a un nuevo descenso que ha dejado su precio en cinco millones de euros, el más bajo desde 2022 cuando militaba en el Club América mexicano.

El Betis le enseñó la puerta al final del mercado, pero decidió seguir

Cabe recordar que en el epílogo del mercado, el Betis le abrió la puerta de salida al centrocampista, que, sin embargo, apostó por seguir con el convencimiento de que podría darle la vuelta a su situación. De hecho, en declaraciones recientes en México durante la concentración azteca, rechazó la posibilidad de volver al América y señaló que todavía le queda tiempo en Heliópolis a pesar de reconocer que la competencia en el centro del campo es brutal.

"Voy a ser papá en enero y mi mujer tiene la familia cerca, no era un momento ahora mismo para otro cambio otra vez. Ya me conocen un poco y saben que no doy mi brazo a torcer rápido, que no me rindo rápido. Aún me queda en el Betis tiempo para seguir creciendo como jugador, porque ahora soy futbolista de la selección y si quiero estar al máximo nivel y seguir creciendo tengo que seguir haciendo las cosas mejor. Me queda tiempo allí", afirmó Fidalgo, consciente de sus pocas opciones.

"A día de hoy la competencia que tenemos en el medio campo en el Betis es bestial. Lo ves jugador por jugador y: campeones de Champions League, jugadores de Premier League y LaLiga con 500 partidos, mundialistas... Eso te lo puedes tomar de varias maneras. O rendirte o mejorar con ellos cada día, que es algo que busco todos los días. Intento aprender lo mejor de ellos. Lo mejor de Isco, de Pablo Fornals, de Dani Ceballos, de Nelson Deossa, de Gio Lo Celso...", señaló.

La intención del Betis en enero

Lo cierto es que este descenso de valor, directamente proporcional con su ostracismo con Pellegrini, se convierte en un obstáculo importante para el Betis de cara a obtener rédito con su venta, de ahí que se considere en La Palmera buscarle una salida en enero que le permita hacer algo de caja a menos que su tesitura diera un giro que no se espera. Presión extra para el presumible adiós del ovetense, también con problemas en la selección mexicana.