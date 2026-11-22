El Atlético de Madrid visita el Coliseum Alfonso Pérez tras la dura derrota en casa frente al Barcelona que lo aleja de la primera plaza. Enfrente estará un Getafe que atraviesa una mala racha y busca reencontrarse con la victoria.

El Coliseum Alfonso Pérez se viste de gala para albergar un nuevo compromiso liguero correspondiente a la décimo tercera jornada de LaLiga EaSports entre Getafe y Atlético de Madrid. El conjunto dirigido por Diego Pablo Simeone llega a la cita tras ver frenada su racha de victorias en liga con la derrota ante el Barcelona en el Metropolitano, un tropiezo que les aleja de la primera plaza que ocupa el conjunto catalán y les obliga a reaccionar para no perder más terreno en la lucha por el liderato.

Por su parte, el conjunto azulón tampoco atraviesa una mala racha de resultados tanto en liga como en Conference. Los de Bordalás necesitan encadenar victorias para recuperar sensaciones y evitar que su situación en la clasificación se complique todavía más.

El Atlético pierde margen en la carrera por el liderato

La derrota por 1-2 ante el Barcelona en el Metropolitano cortó la buena dinámica del Atlético de Madrid y dejó a los rojiblancos con menos margen de error en la pelea por el título. El equipo de Simeone tenía ante sí una oportunidad para recortar distancias con el liderato, pero terminó viendo cómo los azulgranas se llevaban los tres puntos y alargaban su ventaja. El Coliseum aparece como la siguiente parada para un Atlético de Madrid que necesita mantener el ritmo de Madrid y Barcelona.

Gol de Giuliano al Barcelona. / Imago.

Gol de Giuliano al Barcelona. / Imago.

Además, Simeone pierde a una pieza importante en ataque para este tramo de la temporada. Ademola Lookman sufre un esguince de rodilla de alto grado tras lesionarse con Nigeria durante el parón de selecciones y, aunque el Atlético no ha establecido un plazo oficial de recuperación, todo apunta a que el extremo no volverá a jugar en lo que resta de 2026. Una baja sensible para los planes del técnico argentino

El Coliseum, el gran refugio del Getafe de Bordalás

El Getafe está encontrando en su estadio el principal argumento para mantenerse a flote en este inicio de temporada. Todos los puntos que ha sumado los azulones en liga han sido en el Coliseum, donde están mostrando una versión muy diferente a la que ofrece lejos de su afición.

De hecho, el conjunto madrileño todavía ni siquiera ha marcado en sus desplazamientos ligueros. Una diferencia que refleja la importancia del factor campo para un Getafe que intentará apoyarse en su afición para complicarle las cosas a un Atlético que tiene ganas de resarcirse tras el varapalo de la jornada pasada.

¿Donde ver el Getafe - Atlético de Madrid?

El partido correspondiente a la decimotercera jornada de LaLiga EA Sports se disputará este domingo 22 de noviembre, a partir de las 21.00 horas en el Coliseum Alfonso Pérez.

El encuentro podrá seguirse en directo en España a través de Movistar LaLiga y LaLiga TV Bar, mientras que los aficionados podrán seguir toda la información, el minuto a minuto y la última hora del choque a través de ESTADIO Deportivo.

Alineaciones probables

Getafe: Soria, Romero, Boselli, Carvajal, Mojica, Djené, Andrés García, Mangala, Terrats, Satriano y Enes Unal.

Atlético de Madrid: Oblak, Grimaldo, Hancko, Le Normand, Llorente, Koke, Cardoso, Barrios, Baena, Giuliano y Julián Álvarez.