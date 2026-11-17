El defensa del Getafe analiza el crecimiento de Lamine Yamal, al que considera llamado a marcar una época, y repasa su ausencia en el Mundial, su futuro con la selección española y su vínculo con el Real Madrid

Dani Carvajal ha puesto el foco en uno de los grandes talentos del fútbol español. El lateral del Getafe ha dedicado varios elogios a Lamine Yamal durante su entrevista en el podcast El camino de Mario, presentado por el exfutbolista Mario Suárez, donde ha valorado el crecimiento del extremo del Barcelona y el impacto que puede tener en el fútbol durante los próximos años. Carvajal, que compartió vestuario con él en la Eurocopa conquistada por España, considera que su evolución desde entonces ha sido notable y no duda de que está destinado a dejar huella. "Creo que ha crecido mucho. En la Eurocopa, cuando vino, era mucho más niño. Creo que tendría 17 años. Al final, va madurando y es un jugador llamado a marcar época", aseguró el defensa, que pudo conocer de cerca al joven internacional durante aquella competición.

Las palabras de Carvajal llegan después de haber compartido con Lamine una de las etapas más exitosas de la selección española reciente. El lateral ha sido testigo de sus primeros pasos en la absoluta y de cómo ha ido adquiriendo protagonismo en un equipo que terminó levantando la Eurocopa. Su valoración pone el acento no solo en las condiciones futbolísticas del extremo, sino también en la madurez que ha ido adquiriendo pese a su juventud.

Carvajal no descarta volver a la selección española

Más allá de Lamine Yamal, el futbolista del Getafe también repasó su relación con la selección y la espina que le dejó quedarse fuera del Mundial. Después de haber conquistado la Eurocopa y la Nations League, el defensa reconoce que disputar una Copa del Mundo era uno de los grandes objetivos que todavía tenía pendientes. "Sí, hombre, claro que hay espinita. Al final es todo lo que un jugador desea ganar, más allá de muchos títulos. El Mundial es lo que todo el mundo quiere y desea", confesó.

"El Mundial es lo que todo el mundo quiere y desea"

El madrileño recordó especialmente cómo vivió desde casa la final que terminó con España levantando el título. Una celebración que mezcló la alegría por el éxito de sus compañeros con la tristeza de no haber podido estar sobre el césped. "Cuando ganamos la final salté de alegría, pero se me cayó alguna lagrimilla. Es verdad. Pensé: 'Ostras, podía haber estado ahí'", reconoció.

Pese a ello, Carvajal no da por terminada su trayectoria internacional. El lateral puso como ejemplo a Jesús Navas, que siguió siendo importante para la selección en una fase avanzada de su carrera, y dejó claro que no piensa cerrar esa puerta. "Nunca voy a cerrar la puerta a la selección. El ejemplo de Jesús (Navas) para mí es muy bueno. Él fue campeón de Europa con 36 o 38 años", explicó. Además, destacó el lugar que ocupa España en su carrera: "Para mí la selección siempre ha sido lo máximo durante mi carrera y así va a ser hasta que diga que me retiro y no me lleven".

"Nunca voy a cerrar la puerta a la selección. El ejemplo de Jesús (Navas) para mí es muy bueno"

El secreto de la selección y la magia del Real Madrid en la Champions

Carvajal también quiso destacar el trabajo de Luis de la Fuente al frente del combinado nacional. En su opinión, una de las claves del éxito del equipo está en la capacidad del seleccionador para conseguir que todos los futbolistas se adapten a una misma idea, independientemente de su trayectoria o protagonismo en sus clubes. "Creo que el míster ha conseguido algo muy difícil: que todo jugador que llega a la selección se adapte al modelo, a las normas y a la competitividad que él demanda, sin excepción", señaló.

Por último, el defensa habló del Real Madrid, club al que sigue considerando una parte fundamental de su vida. Al recordar su trayectoria en el conjunto blanco, puso el acento en la relación especial que mantiene con la Champions League y en la capacidad del equipo para protagonizar remontadas que parecen imposibles. "Para el Madrid la Champions es especial. Somos capaces de hacer cosas en cinco minutos que parecen imposibles. Es algo mágico que ni nosotros mismos sabemos explicar", afirmó.

Así, en una entrevista en la que repasó diferentes etapas de su carrera, Carvajal dejó un mensaje claro sobre Lamine Yamal: el joven extremo todavía tiene mucho camino por recorrer, pero quienes ya han compartido vestuario con él ven potencial para convertirse en uno de los futbolistas que marquen una época.