El delantero dublinés fue reconocido por la Federación Irlandesa de Fútbol con los premios a mejor jugador y autor del mejor gol del año 2026, recibiéndolos de manos de un histñorico como Aiden McGeady, que lo cataloga como "el futbolista más prometedor desde Robbie Keane" por su altísima producción con 'The Green Army'

Aunque en el anterior parón internacional marcó un golazo 'maradoniano' contra Austria que también estaba nominado, ha sido el último de su 'hat-trick' ante Hungría el pasado 16 de noviembre de 2025 para meter a la República de Irlanda en la repesca para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México (aunque finalmente terminó clasificándose para la magna cita norteamericana por penaltis la República Checa) el galardonado este lunes como mejor tanto del año para la Federación Irlandesa de Fútbol, que reconoció igualmente a Troy Parrott como mejor jugador de 2026 en la 36ª edición de los prestigiosos FAI Internacional Awards.

Fue un histórico de la 'Green Army' como el ex extremo Aiden McGeady, con 92 internacionalidades a sus espaldas con esa camiseta, el que entregó este último trofeo al artillero del Real Betis, al que tildó ante los medios como "probablemente el futbolista más prometedor desde Robbie Keane, porque parece capaz de marcar con regularidad en casi todos los partidos internacionales", en referencia a sus 15 dianas en 42 compromisos, cifra que podría elevar este mismo martes a partir de las 20:45 horas en casa ante Kosovo, si bien el otrora atacante invita a otros de su generación a dar el paso para no tener que "depender en exceso de alguien así" en el futuro.

Quiere jugarlo todo, aunque ya vuelve el 'Cucho'... y lleva dos meses in 'mojar' aquí

"Espero poder adaptarme bien al ﻿Real Betis. Es difícil decirlo, porque son dos entornos diferentes. Todavía soy nuevo allí, todavía me estoy acoplando, así que creo que el entrenador (en referencia a ﻿Manuel Pellegrini﻿) sabe lo que quiero, sabe cómo soy. Igual que el seleccionador; como he dicho en otras entrevistas, quiero jugar todos los minutos de todos los partidos y siento que es cuando estoy a mi mejor nivel﻿", explicaba tras la derrota ante ﻿Austria un ﻿Troy Parrott que quizás no entiende la ﻿dosificación a la que somete el '﻿Ingeniero﻿' a todos sus hombres.

No obstante, pese a su notable mes de septiembre, en el que concentró sus ﻿dos tantos (ante el ﻿Lille en la ﻿Champions League y el ﻿Real Madrid en ﻿LaLiga﻿), así como su única asistencia (a ﻿Ez Abde contra el ﻿Getafe CF﻿), el dublinés lleva ya dos meses sin ver puerta, con tres titularidades en la máxima competición continental y otras dos en la doméstica de la regularidad (tras la lesión del '﻿Cucho﻿' Hernández﻿) de cinco jornadas. Con su combinado nacional sí se resarció en el anterior parón, del que volvió con ﻿cuatro tantos en cuatro partidos ﻿(los tres últimos, en realidad). En ﻿El Gran Derbi tendrá una nueva oportunidad.