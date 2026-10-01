Troy Parrott sigue de dulce con Irlanda: golazo 'maradoniano' y doblete de penalti

El ariete dublinés, que firmó dos tantos y una asistencia en sus primeros cinco partidos como heliopolitano, está aprovechando el parón de selecciones y, tras participar con una diana en el 0-3 a Israel en tierras húngaras, ha acaparado todo el protagonismo en casa ante Austria

Troy Parrott exprime su gran momento de forma y ya acumula cinco goles y una asistencia en los diez partidos oficiales que ha disputado en la presente campaña. El dublinés se quedó sin aportar en sus dos últimos con el AZ Alkmaar (33 minutos ante el ADO Den Haag en la Eredivisie y medio tiempo en la Johan Cruijff Schaal contra el PSV), pero fue cogiendo carrerilla con el Real Betis, anotando el tanto del triunfo contra el Real Madrid en LaLiga saliendo desde el banquillo y regalando el que Ez Abde convirtió en otro idéntico contra el Getafe CF. Entre medias, rubricó la remontada en Lille para el estreno victorioso (2-3) en la Champions League.

Con su combinado nacional, la cosa le va aún mejor. Tras ochenta minutos infructuosos en la derrota por 1-0 en Kosovo, el dublinés 'ha mojado' en los dos siguientes partidos, colaborando en la controvertida goleada (0-3) a Israel en su exilio húngaro de Debrecen con un 'chicharro' y convirtiéndose este jueves en el Aviva Stadium en el gran protagonista del combinado de la República de Irlanda. No en vano, el artillero verdiblanco ha sido el autor de los dos goles con los que se ha ido al descanso el cuadro adiestrado por Heimir Hallgrimsson ante Austria. Su 5+1 ha sido realmente en sus cinco últimos choques.

De esta forma, Troy Parrott se inventaba a los doce minutos una brillante acción personal tras un saque de portería de Caoimhín Kelleher que peinaba Adam Idah para que el '7', con caño incluido a Philipp Lienhart y recorte al último defensor, David Affengruber, batiera por bajo al meta Florian Wiegele. Al filo del descanso, un penalti de Nicolas Seiwald sobre Ryan Manning era convertido en el 2-0 por el canterano del Tottenham, que engañó en el lanzamiento completamente al arquero visitante. A falta de un cuarto de hora para el final, se marcharía extenuado al banquillo, dejando su sitio a Chiedozie Ogbene.

Reacción austríaca, pero números espectaculares en lo personal

Paradójicamente, aunque Troy Parrott salió del terreno de juego cuando Alexander Prass ya había firmado el 2-1, la sustitución de su bigoleador no sentó nada bien a Irlanda, que cedió el empate apenas seis minutos después de Michael Gregoritsch de libre directo. Un resultado (2-2) que encumbra a Austria a la primera plaza del Grupo B3 de la Nations League, con siete puntos de nueve posibles, seguido por Kosovo y su último rival, con 4. Con todo, las estadísticas con su selección del bético no pueden ser mejores. Así, el héroe de la última clasificación para el Mundial de 2026 acumula 14 tantos y tres asistencias en 40 encuentros con la absoluta.