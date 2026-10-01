Contratiempo para Luis de la Fuente y el Athletic Club: Nico Williams abandona lesionado la concentración de la Selección Española

El extremo del Athletic Club no jugará los partidos contra la República Checa y frente a Croacia, ambos correspondientes a la UEFA Nations League, debido a unas molestias en el muslo izquierdo que no le dejan rendir con normalidad. Para evitar riesgos, el futbolista no jugará los dos encuentros que restan en este parón de selecciones

Contratiempo para la Selección Española y para Luis de la Fuente ya que Nico Williams, extremo del Athletic Club y uno de los jugadores más desequilibrantes de la convocatoria, abandona la concentración del combinado español de manera definitiva por culpa de una lesión. Los problemas físicos no parece graves, pero la Selección Española no quiere correr riesgos y le ha dado permiso al atacante para que ponga fin a su estancia en el combinado nacional y siga su recuperación con su club.

Nico Williams sufre de unas molestias en el muslo izquierdo después del partido que disputó contra Croacia hace unos días. El extremo no ha podido entrenar con normalidad y Luis de la Fuente y la Selección Española han decidido que no juegue ninguno de los dos encuentros que restan en este parón de selecciones (República Checa y Croacia).

La lesión es, a priori, más importante de lo que podría parecer ya que según ha informado el Athletic Club es una dolencia de carácter moderado en el recto anterior de la pierna izquierda: "Nico Williams presenta una lesión muscular de carácter moderado en el recto anterior izquierdo que se produjo en el partido de la selección española ante Croacia, por lo que deja la concentración".

De hecho, el Athletic Club es cauto y no da fechas de recuperación para su extremo que queda pendiente de evolución y está por ver si podrá jugar con su actual equipo cuando se reanude la competición de clubes dentro en dos fines de semana: el sábado 10 de octubre contra el Rayo Vallecano.

Luis de la Fuente no llama a nadie para sustituir a Nico Wlliams

El entrenador de la Selección Española ha decidido no convocar a ningún jugador para sustituir a Nico Williams. De este modo, la citación s queda en 25 jugadores y, por tanto, Luis de la Fuente sólo tendrá que hacer dos descartes de cara a los dos partidos de la UEFA Nations League que le restan por jugar a España en estos días.

Álex Baena y Víctor Muñoz serán los futbolistas encargados de desequilibrar por la banda izquierda del ataque español que es la posición en donde se desenvuelve Nico Williams con la actual campeona del mundo.

El comunicado de la Selección Española sobre la lesión de Nico Williams

'Nico Williams causa baja en la concentración de la Selección Española. El internacional del Athletic Club refirió unas molestias en el muslo izquierdo tras el partido disputado en Sevilla contra Croacia. Durante la jornada de descanso se realizó un seguimiento exhaustivo de su evolución y ante la persistencia de las molestias no ha participado en el entrenamiento de este jueves.

Tras las pruebas médicas efectuadas en el día de hoy por los Servicios Médicos de la Federación Española se ha decidido su desvinculación de la presente concentración para continuar con el proceso de recuperación.

Los servicios médicos del Athletic Club han sido informados en todo momento sobre la evolución del jugador, que proseguirá su tratamiento y recuperación bajo la supervisión de su club'.