Elena Adsuara, el llamativo nexo entre Yeremy Pino y Roberto Fernández en la Selección Española

La ex concursante de La Isla de las Tentaciones fue pareja de Yeremy Pino en el pasado y mantiene actualmente una relación con Roberto Fernández, dos futbolistas que comparten ahora vestuario con España

Hay historias que parecen escritas para el guion de un reality y que, con el paso del tiempo, terminan cruzándose con el fútbol de la manera más inesperada. Es el caso de Elena Adsuara, conocida por su participación en La Isla de las Tentaciones, cuyo nombre está relacionado con dos futbolistas que ahora comparten vestuario en la Selección Española: Yeremy Pino y Roberto Fernández.

La particularidad está en que Elena mantuvo una relación sentimental con Yeremy Pino tras su salida del programa y, actualmente es pareja de Roberto Fernández. Ahora, tanto el extremo canario como el delantero andaluz forman parte de la actual plantilla de Luis de la Fuente. Roberto fue una de las novedades de la primera convocatoria de España después de conquistar el Mundial de 2026, mientras que Yeremy continúa formando parte del grupo de campeones del mundo y es uno de los hombres fuerte del técnico vasco en sus convocatorias a pesar de sus pocos minutos.

De Yeremy Pino a Roberto Fernández

La historia de Elena Adsuara con el fútbol comenzó con Yeremy Pino. La relación entre la influencer y el internacional español se hizo pública en 2023 y ambos compartieron diferentes momentos de su noviazgo en redes sociales. Viajes, fotografías juntos y una relación que parecía consolidarse hasta que, meses después, ambos eliminaron de sus perfiles las imágenes que tenían en común.

La ruptura dio paso a una nueva etapa para la influencer. En el verano de 2024 comenzaron a aparecer las primeras informaciones que la relacionaban con Roberto Fernández, entonces delantero del Málaga. Ambos coincidieron durante unas vacaciones en Marrakech, lo que disparó los rumores sobre su relación. Meses después dejaron de ser rumores. En diciembre de 2024, Elena hizo pública su relación con el futbolista, que por entonces pertenecía ya al Sporting de Braga. La pareja optó inicialmente por la discreción, aunque finalmente comenzaron a compartir algunas imágenes juntos.

Una relación que continúa en la actualidad

La relación entre Elena Adsuara y Roberto Fernández ha seguido adelante desde entonces. En julio de 2026 ambos disfrutaron juntos de unas vacaciones en la Riviera Maya y compartieron imágenes de la escapada. Mientras tanto, Roberto ha experimentado una importante evolución en el terreno futbolístico. Después de pasar por Málaga, Barcelona Atlètic y Sporting de Braga, su cesión al Espanyol le permitió dar el salto a LaLiga EA Sports y luego terminaría firmando por los pericos. Su rendimiento en este inicio de temporada, con 6 goles en 7 partidos, terminó desembocando en su primera convocatoria con la absoluta.

Y ahora, los dos en el mismo vestuario y descartados

Ahí aparece el giro más curioso de esta historia. Yeremy Pino y Roberto Fernández, dos futbolistas unidos indirectamente por Elena Adsuara, ahora comparten vestuario con la Selección Española. Luis de la Fuente incluyó a ambos en su primera lista después del Mundial conquistado por España en Estados Unidos, México y Canadá. Roberto fue una de las cuatro novedades de aquella convocatoria, mientras que Yeremy continuó en el grupo tras formar parte del combinado que levantó la segunda estrella.

El propio Yeremy habló recientemente de la convivencia en el vestuario de la Selección y destacó el ambiente que existe entre los internacionales. "Compartir vestuarios y concentraciones con este equipo... es una locura", explicó el futbolista del Crystal Palace en una entrevista concedida durante la concentración de España. Para más coincidencia, ambos fueron dos de los tres descartes de Luis de la Fuente en el primer partido en España tras la consecución del título mundial. Junto a Le Normand se quedaron fuera del duelo ante Croacia y no pudieron disputar ni un minuto en tierras españolas. Una casualidad futbolística que convierte a Elena Adsuara en un inesperado nexo entre dos internacionales españoles.