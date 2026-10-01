Puyol cambia el Camp Nou por la montaña y los perros: "Es una vida muy tranquila, muy familiar, es lo que me gusta"

Carles Puyol revela cómo es su vida tras retirarse del fútbol profesional: su rutina familiar en Andorra, sus hijas, el deporte, los paseos por la montaña con los perro y sus nuevos proyectos

Carles Puyol lleva ya más de una década alejado del fútbol profesional, pero hay algo que no ha cambiado en el histórico capitán del Barcelona: su necesidad de mantenerse activo. El que fuera uno de los grandes referentes del conjunto azulgrana ha encontrado una nueva rutina en la que el balón ha dejado espacio a la familia, el deporte, los negocios y, sobre todo, la montaña como sus grandes prioridades tras colgar las botas.

Puyol, que vive en Andorra junto a su pareja, Vanesa Lorenzo, y sus dos hijas, ha explicado cómo transcurre actualmente su día a día. Una vida mucho más tranquila que la que llevaba durante sus casi dos décadas como futbolista, aunque con el mismo espíritu activo que le acompañó durante toda su carrera.

El colegio de sus hijas, el punto de partida

El ex defensa tiene muy presente su papel como padre. Sus jornadas comienzan junto a sus hijas, de 10 y 12 años, a las que lleva personalmente al colegio. Para Puyol, poder compartir ese tiempo con ellas es una de las grandes ventajas de su vida actual. "Me levanto con mis hijas, intento disfrutar al máximo. Todavía son muy pequeñas. Creo que la figura del padre y de la madre es importante, poder estar con ellas", explicó el de La Pobla de Segur.

Una vez que las niñas entran en clase comienza su tiempo personal. Y, como no podía ser de otra manera tratándose de alguien que siempre ha cuidado al máximo su condición física, el deporte continúa ocupando un lugar importante en su rutina.

De los entrenamientos del Barça a la montaña

Después de llevar a sus hijas al colegio, Puyol aprovecha las horas de la mañana para hacer ejercicio y salir con sus perros por la montaña. El entorno natural de Andorra se ha convertido en uno de los escenarios habituales de su día a día. "Una vez están en el colegio, es tiempo para mí. Luego hago deporte, salgo con mis perros a la montaña y después ya tengo alguna reunión de trabajo", relata. Una rutina muy diferente a la que vivió durante su etapa como futbolista, cuando los entrenamientos, los partidos, los viajes y las concentraciones marcaban prácticamente cada jornada.

También mantiene su actividad profesional

Aunque ya no tenga que ponerse las botas para competir, Puyol continúa vinculado al mundo del deporte y mantiene diferentes compromisos profesionales. Viajes, conferencias, colaboraciones con marcas y sus propios negocios forman parte también de esta nueva etapa. Además, sigue disfrutando del fútbol a través de los partidos de Barça Legends y, por supuesto, continúa muy pendiente del Barcelona, el club en el que desarrolló prácticamente toda su carrera y al que sigue considerando "el equipo de su vida".

Pero el cambio más importante está en casa. Tras comer, Puyol vuelve a recoger a sus hijas del colegio, acompañándolas después a sus actividades extraescolares o disfrutando del tiempo en familia. "Es una vida muy tranquila, muy familiar, y es lo que me gusta", resumió. Una nueva vida para una leyenda que durante años estuvo acostumbrada a vivir al límite sobre el terreno de juego y que ahora disfruta de otro tipo de desafíos: estar presente para sus hijas, mantenerse activo y aprovechar el entorno natural que rodea su hogar.