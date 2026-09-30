Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal: "No tienen derecho a decirme 'vete a tu país'... Mi madre ha cotizado aquí durante años y mi abuelo fue militar"
El autor del libro 'Fenómeno Lamine Yamal', Pedro Molina, aclaró que Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal, reaccionó así por su sentimiento de pertenencia a España
Lamine Yamal, estrella tanto del FC Barcelona como de la Selección española de Luis de la Fuente, no ha escondido nunca la importancia de su familia para alcanzar su sueño de ser futbolista profesional. Lamine Yamal además siempre ha defendido el gran esfuerzo que hizo su familia para darle la mejor vida posible en su pueblo natal, Rocafonda y especialmente su abuela Fátima y también su padre, Mounir Nasraoui.
Precisamente el padre de Lamine Yamal fue protagonista en mayo de 2023 de un triste incidente cuando Mounir Nasraoui no soportó la indignación de ver una carpa informativa a escasos metros de un colegio en Rocafonda, localidad donde se ha criado el actual jugador del Barcelona y de España. Mounir Nasraoui se fue directamente hacia dicha carpa que informaba en contra de la inmigración y llegó el punto que tuvo que intervenir hasta la policía.
Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal, y su incidente más desagradable
Mounir Nasraoui dejó claro en el juicio por los incidentes citados anteriormente, que no tenían ningún derecho a decirle que no era español, alegando precisamente a su madre, abuela de Lamine Yamal: "Mi madre ha cotizado aquí durante años y mi abuelo fue militar aquí. No tienen derecho a decirme 'vete a tu país', porque mi país es este".
La rabia del padre de Lamine Yamal tiene el origen en Fátima, la valiente que cruzó desde Marruecos
Esta reacción del padre de Lamine Yamal a una carpa contra el racismo en Rocafonda, fue explicada por el periodista Pedro Molina, autor del libro 'Fenómeno Lamine Yamal'. Mounir Nasraoui reaccionó con esa rabia contra los que le pedían que volviese a su país porque detrás del padre de Lamine Yamal está la historia de su madre, Fátima, que emigró sola desde Marruecos a principios de los años noventa en busca de un futuro mejor para sus hijos y posteriormente para sus hijos.
Fátima, que llegó desde Tánger en un ferry a España, estuvo ocho siete años trabajando prácticamente de sol a sol y enlazando empleos de cuidado de personas mayores y limpieza del hogar mientras recorría diferentes municipios de Cataluña. Esto provocaba que casi no viese a sus hijos, entre los que se encontraba Mounir, padre de Lamine Yamal.
A partir del séptimo año, consiguió regularizar su situación en España y encontrar empleo en una residencia de ancianos hasta que se jubiló. En Mataró, donde vivió Fátima, reunió a todos su hijos y entre ellos estaba Mounir, que llegó a España con apenas nueve años.
Mounir Nasraoui trabajaba mientras Fátima cuidaba de Lamine Yamal
Cuando aún Mounir Nasraoui no había cumplido los 18 años, conoció a Sheila Ebana y poco después nación Lamine Yamal. Mientras tanto Mounir como la madre de Lamine Yamal trabajaban, Fátima cuidaba de sus 24 nietos, entre el que estaba el hoy jugador del Barcelona y de la Selección española.
Lamine Yamal, cuando ya empezó a tener sus primeros contratos jugosos con el Barcelona, quiso comprarle una vivienda de lujo a su abuela Fátima pero ella no quiso abandonar a esa Rocafonda que la acogió y solo pidió un piso que tuviese una zona exterior para disfrutar de los momentos al aire libre. Por ello, Lamine Yamal no olvida sus orígenes ya que su abuela Fátima primero y luego su padre Mounir y su madre Sheila han luchado mucho por darle la mejor vida posible.