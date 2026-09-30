Lío en Portugal, Cristiano Ronaldo se marcha de la concentración y responde a Jorge Jesús: "Contaré la verdad a todos los portugueses"

Jorge Jesús, seleccionador del combinado luso, ha dado explicaciones en una rueda de prensa, pero las palabras no le han gustado nada al delantero de 41 años que ha hecho las maletas y ha abandonado la concentración justo antes del encuentro contra Dinamarca correspondiente a la UEFA Nations League

Cisma en Portugal después de que Cristiano Ronaldo, su gran estrella, haya decidido abandonar la concentración del combinado luso tras la rueda de prensa que ha dado Jorge Jesús, entrenador de la selección del país vecino. El delantero, de 41 años, no se ha tomado bien las explicaciones del técnico y ha hecho las maletas en plena víspera del partido de la UEFA Nations League que Portugal jugará contra Dinamarca. El enfado de Cristiano Ronaldo viene porque no jugó ni contra Noruega ni frente a Gales.

Cristiano Ronaldo, de este modo, pondría fin a su estancia en la selección de Portugal y no jugará ni contra Dinamarca ni contra Noruega. Está por ver que el delantero, que es todo un icono en su país, vuelva a enfundarse la camiseta de su combinado nacional mientras que esté Jorge Jesús al frente del banquillo.

La rueda de prensa de Jorge Jesús que ha provocado el enfado de Cristiano Ronaldo

Jorge Jesús, entrenador de la selección de Portugal, comenzó su rueda de prensa, señalando que le obligaron a hablar con Cristiano Ronaldo de un asunto que no existía para él. "Me obligaron a hablar con Cristiano sobre un asunto que no existía. No había nada de qué hablar. Solo hablamos de lo que dijo en rueda de prensa, cuando dijo: 'Estoy aquí para lo que ustedes decidan. Si quieren que juegue, jugaré. Si quieren que vaya a la grada, lo haré'".

El veterano técnico, de 72 años, incluso desveló que el presidente de la federación de fútbol de Portugal, Pedro Proença, le preguntó por Cristiano Ronaldo. "El presidente de la Federación vino, obviamente, porque tiene que estar aquí con el equipo. Había visto lo que se comentaba en Portugal y quería saber qué había pasado, pero después de la cena ya habíamos resuelto el problema, que no era ningún problema".

Jorge Jesús defendió la profesionalidad de Cristiano Ronaldo. "Ayer no se negó a entrenar. Francisco Conceição no entrenó por lesión, ni tampoco Joao Félix, porque intentábamos aliviar la fatiga, y Cristiano Ronaldo hizo trabajo de gimnasio. Entrenará hoy. Es el cuarto día, así que entrenará".

Por otro lado, el entrenador señaló que él alineará o no a Cristiano Ronaldo según su criterio y las necesidades que le vea al equipo. "Puedo prometer lo que quiera. Soy el entrenador. Soy el entrenador, le dije al jugador que no iba a jugar. Te pondré en el banquillo. Si te necesito durante 30 minutos, jugarás; si no, no. Ningún jugador me hará cambiar de opinión. Ni él, ni nadie en el fútbol. Ni ningún presidente. Jamás, absolutamente nadie".

Por último, añadió que le comunicó al propio Cristiano Ronaldo que no jugaría en los partidos contra Gales y Noruega. "Le dije a Cris que no iba a jugar estos dos partidos. Pensé durante el partido que tal vez lo necesitaría y que calentaría. Y entonces no lo puse a jugar. Cualquier jugador, cuando estamos calentando durante 20 o 30 minutos, y luego no entra, se molesta. Nadie está contento con eso. Mucho menos Cris. Mucho menos Pelé, Maradona".

Unas declaraciones que no han gustado nada a un Cristiano Ronaldo que se ha marchado de la concentración de Portugal.

Cristiano Ronaldo confirma su marcha de Portugal

Cristiano Ronaldo ha confirmado que se marcha de la concentración de Portugal a través de un comunicado difundido en Instagram. "Tras la rueda de prensa del seleccionador nacional, y tras una conversación con el Presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, tomé la decisión de abandonar el campo de entrenamiento de la Selección. A su debido tiempo, contaré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que motivaron a dejar el equipo nacional, al que siempre me he dedicado. Ahora es el momento de desear buena suerte a Portugal y a todos mis compañeros de equipo, sin excepción".