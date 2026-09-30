El Gobierno británico, sin piedad sobre el Manchester City: "Puede ser expulsado de la Premier League"

El club mancuniano se encuentra en una delicada situación después de que el órgano de control económico de la Premier League haya afirmado que ha roto 114 de los 115 cargos de los cuales está acusado. El Manchester City defiende su inocencia, pero el ejecutivo británico señala que la sanción puede ser histórica

El Manchester City se encuentra en una de las peores situaciones de su historia después de que la Premier League haya comunicado que el club mancuniano ha sido encontrado posible culpable de 114 de los 115 cargos en materia económica de los que ha sido investigado y que tuvieron lugar entre los años 2009 y 2018. De este modo, el Manchester City, que tiene derecho a la apelación, se expone a una sanción histórica que puede ir desde la deducción de puntos hasta el descenso de categoría.

El caso del Manchester City ha llegado hasta el gobierno de Reino Unido ya que la ministra de deportes, Lisa Nandy, ha calificado los hechos de muy graves. "Es increíblemente serio. El comunicado de la Premier League es muy crudo, aunque el Manchester City tiene derecho a apelar. No quiero adelantarme a ningún proceso de apelación. También tienen derecho a una audiencia justa. Pero sí puedo decir que la sanción máxima a la que se enfrentan es realmente muy grave", ha argumentado en la BBC.

La máxima dirigente del ejecutivo británico en materia de deportes ha querido mantener la calma sobre el caso del Manchester City y ha señalado que el club sky-blue tiene el derecho a defenderse.

Lisa Nandy ha manifestado que la expulsión de la Premier League puede ser una realidad para el Manchester City. "Es decir, un club puede ser expulsado de la Premier League si se confirman este tipo de acusaciones, con enormes repercusiones, obviamente, para todos".

El Manchester City se expone a bajar de categoría, perdiendo su sitio en la élite del fútbol inglés y europeo y, al mismo tiempo, también corre el riesgo de que se marchen todos y cada uno de sus futbolistas, entre ellos Erling Haaland, ya que pocos estarían dispuestos a quedarse en un club que no puede ganar títulos ni pagarle los sueldos altos que actualmente perciben.

El Manchester City mantiene un inocencia

En medio de todas estas noticias, el Manchester City sigue manteniendo su inocencia. El club inglés puede apelar hasta este viernes 2 de octubre y así lo va a hacer.

"El proceso de la Premier League sigue en curso, con importantes detalles por completar, y está sujeto a estricta confidencialidad. Por lo tanto, la postura del Manchester City FC se mantiene coherente con la declaración del club de febrero de 2023. Durante ocho años, el club ha respetado diligentemente el debido proceso, partiendo de la base de que la junta directiva y el comité ejecutivo de la Premier League se comportarían como un organismo regulador independiente, imparcial y justo, libre de influencias partidistas", ha afirmado el Manchester City a través de su portavoz.

Por su parte, Lisa Nandy, ministra de deportes de Reino Unido, ha pedido unas reglas y controles económicos aún más severos para evitar que casos como el del Manchester City se vuelvan a repetir. "Creo que la cuestión más importante es cómo nos aseguramos de tener reglas claramente entendidas, que se respeten y se apliquen de manera consistente, y que podamos actuar con rapidez cuando se infrinjan".