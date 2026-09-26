David de Gea reabre el debate tras el caso del Manchester City: "Entonces, ¿cuántas Premier League he ganado?"

El portero español, actualmente en la Fiorentina, se mostró irónico tras la supuesta culpabilidad del City en el caso de las irregularidades financieras de las que le acusó la liga inglesa hace más de tres años

El Manchester City ha sido declarado culpable de más de un centenar de irregularidades financieras, unos cargos que arrastra desde 2023. Aunque el club inglés había negado reiteradamente las acusaciones, la comisión independiente que falló sobre el caso consideró al club de Mánchester culpable en prácticamente todos los casos (130) en que había sospechas.

Ahora queda esperar las sanciones que establecerá el fútbol inglés, las cuales pueden ir desde una mera advertencia a una retirada de puntos en el campeonato o, en el caso más extremo, incluso la expulsión de la competición. Incluso la retirada de puntos puede aplicarse con efectos retroactivos, lo que podría costarle al club hasta la pérdida de algunos títulos, siempre según 'The Athletic', quien adelantó la noticia.

Clubes de la Premier League se plantean emprender acciones legales contra el City

Son varios los equipos de la Premier League que se plantean emprender acciones legales contra el Manchester City por la supuesta culpabilidad del club 'citizens'. Algunos ya habrían contactado con bufetes de abogados para ver cuáles son sus opciones a la hora de reclamar diferentes daños en función de cuánto les han podido afectar las irregularidades del City.

Una vez que el City sea declarado culpable de forma oficial, y si no prospera una posible apelación, el resto de equipos afectados de la Premier podría reclamar daños derivados de haber descendido, no haber ganado títulos o haberse quedado fuera de competiciones europeas.

Uno de los clubes que está pidiendo asesoramiento legal es el Manchester United, que terminó segundo en la temporada 2011/2012 y en la 2018/2019, ambas detrás del Manchester City y cubiertas por el periodo en el que se infringieron dichas normas económicas.

De Gea echa leña al fuego

Aquellos años era futbolista del Manchester United el portero español David de Gea, quien ha tirado de sarcasmo en redes sociales para referirse a la sanción al City.

"Entonces, hablemos. ¿Cuántas Premier League he ganado?", dice el guardameta madrileño en su cuenta de X.

David de Gea conquistó la Premier League la temporada 2012/13, ganando también una FA Cup, dos Copas de la Liga y tres Community Shield con los 'diablos rojos'. Aunque también ganó títulos internacionales como una Europa League 2016/17. Ahora su palmarés podría aumentar si entre las sanciones al Manchester City está la retirada de puntos con carácter retroactivo, puesto que el portero español tiene dos subcampeonatos de la Premier League.