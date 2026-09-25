El Manchester City es culpable y se enfrenta a una sanción histórica

El club inglés ha sido encontrado culpable de más de un centenar de irregularidades financieras y el castigo que podría recibir le podría hacer perder la categoría e incluso algunos títulos conseguidos

El Manchester City ha sido encontrado culpable de más de un centenar de irregularidades financieras, unos cargos que arrastra desde 2023, según adelantó este viernes The Athletic y publicaron otros medios deportivos.

Aunque el City había negado reiteradamente las acusaciones, la comisión independiente que falló sobre el caso consideró al club de Mánchester culpable en prácticamente todos los casos (130) en que había sospechas, señalan las mismas fuentes.

Por el momento, no se han formulado sanciones, ya que esto se decidirá en una etapa posterior. Estas sanciones, recogidas en el Manual de la Premier League inglesa, pueden ir desde una mera advertencia a una retirada de puntos en el campeonato o, en el caso más extremo, incluso la expulsión de la competición.

Incluso la retirada de puntos puede aplicarse con efectos retroactivos, lo que podría costarle al club hasta la pérdida de algunos títulos, siempre según The Athletic.

La Premier League acusó en febrero de 2023 al City de no proporcionar información financiera precisa ni los detalles correctos de pagos a entrenadores y jugadores entre las temporadas 2009-2010 y 2017-2018, de no cumplir con el 'fair play' financiero de la UEFA entre 2009 y 2018, y con el de la Premier League en las campañas 2015-2016 y 2017-2018.

Igualmente, de no cooperar con las investigaciones de la Premier que se desarrollaron entre diciembre de 2018 y febrero de 2023.

El City negó todos los cargos y contrató a algunos de los mejores abogados especializados en deporte en el Reino Unido para tratar de limpiar su nombre y evitar las sanciones.

En la década que ha investigado la Premier League, es decir, entre la campaña 2009-2010 y la 2017-2018, el City ganó tres ligas, una Copa de Inglaterra y tres Copas de la Liga.

Kieran Maguire, experto en finanzas del fútbol, ha comentado semejante bochorno en el diario Marca: "Primero, la liga inglesa acusa al club de haber inflado artificialmente los ingresos del club. Han declarado haber recibido dinero de patrocinadores, cuando en realidad eran aportaciones del propietario. La segunda es que atacan contra el Manchester City porque no ha cooperado con la Premier League. La respuesta del City ha sido: 'Un momento, todos estos cargos se basan en el hecho de que alguien hackeó nuestro sistema de correos electrónicos'. Y la tercera es que el City ha estado pagando a personas fuera de los libros contables".

Aún no se conoce la sanción a la que se enfrentará el club inglés pero podría ir desde una multa económica hasta la deducción de puntos, descenso de categoría e incluso pérdida de títulos.

El Manchester City ofrece su versión de los hechos

Mientras salen a la luz todas estas informaciones, el club británico ha salido a la palestra mediante The Teleegraph para intentar defender su postura: "El proceso de la Premier League sigue en curso, con importantes detalles por completar, y está sujeto a estricta confidencialidad. Por lo tanto, la postura del Manchester City FC se mantiene coherente con la declaración del club de febrero de 2023".“Durante ocho años, el club ha respetado diligentemente el debido proceso, partiendo de la base de que la junta directiva y el comité ejecutivo de la Premier League se comportarían como un organismo regulador independiente, imparcial y justo, libre de influencias partidistas", finaliza el portavoz.