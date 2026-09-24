Aitor Karanka, 53 años y ex ayudante de Mourinho, le hace un guiño a Portugal: "Fue una pena enfrentarnos en el Mundial tan pronto"

El director técnico de desarrollo y de la selección absoluta masculina española estuvo tres años como ayudante del entrenador portugués y, ahora, ha alabado el fútbol luso equiparándolo al de España

Aitor Karanka, director técnico de desarrollo y de la selección absoluta masculina española, afirmó este jueves que "fue una pena" que las selecciones de su país y Portugal se cruzaran "tan pronto" en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

"Si hay jugadores en el mundo que, aparte de ese talento, entienden el juego son los españoles y los portugueses. Creo que fue una pena que nos cruzásemos tan pronto. (...) Podría haber sido perfectamente una final", planteó el responsable durante una conversación en el marco del Portugal Football Summit, en Oeiras (área metropolitana de Lisboa).

Karanka hizo un repaso de los últimos meses, en los que España se proclamó campeona del Mundial disputado en Norteamérica, en el que eliminó a Portugal en octavos de final, y analizó los principales pasos dados por el equipo, del que destacó el compromiso, la formación y la actitud de los jugadores.

Destacó la capacidad de los jugadores españoles, incluidos los de otras categorías, así como el nivel de los entrenadores que existen en el país: "La selección absoluta ganó el Mundial, pero la sub-21 está invicta el último año, la sub-19 es campeona de Europa, la sub-17 va a jugar el Mundial ahora tanto en masculino como femenino. Es una manera de trabajar de todo el país, una formación de entrenadores que para mí es fundamental".

En ese sentido, señaló que los técnicos están en su mayoría formados en las federaciones territoriales, lo que se complementa con el "talento innato" de los futbolistas españoles, que además comprenden los juegos y "casi tienen un entrenador dentro".

Cuestionado por las diferencias entre la anterior victoria de España en un Mundial, en 2010, y ahora, Karanka sostuvo que hace dieciséis años existía un panorama diferente en el fútbol, con los jugadores del FC Barcelona, como Andrés Iniesta, dominando el 'tiki-taka' (posesión prolongada del balón, con pases cortos y rápidos), que se traspasó al modelo de juego de la selección por aquel entonces.

"Lo que pasa es que quizás cuando juegas al tiki-taka con esos jugadores es una cosa, pero, claro, cuando no tienes el talento de esos jugadores, pues hay que hay que modificar y hay que ver otras alternativas. Yo creo que ha sido el proceso de estos años, de buscar otra cosa", argumentó.

Aunque no defendió que se haya tenido que cambiar el "perfil de jugador", ve a deportistas españoles más acostumbrados a salir al extranjero y a competir. En su opinión, el éxito en esta ocasión ha sido el resultado de que haya salido "todo perfecto".

"Cuando estás dentro te das cuenta de que cualquier error, cualquier problema, te puede causar una derrota o algo más. Creo que ha sido un camino perfecto. La base ha sido el talento de los jugadores, pero sobre todo el ambiente de la selección", añadió.

El currículum de Aitor Karanka en los banquillos

El que fuese jugador de equipos como el Athletic y el Real Madrid, comenzó su carrera de técnico como ayudante de Jose Mourinho, ha tenido ya la oportunidad de dirigir en Inglaterra al Middlesbrough, al Nottigham Forest y al Birmingham City, en España al Granada y en Israel al Maccabi Tel Aviv.

Sobre el seleccionador de España, Luis de la Fuente, cuyo contrato ha sido renovado hasta 2032, Karanka aseguró que es "un fenómeno como persona, con muchos conocimientos de fútbol, con mucha pasión y que transmite muy buena energía y muy buenos conocimientos. No hay seleccionador mejor que Luis".