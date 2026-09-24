Partidos de fútbol hoy | Horarios, canales y dónde ver en televisión en España

Consulta los partidos de la Nations League del jueves 24 de septiembre, los horarios y los canales de televisión donde se podrán ver en España

La UEFA Nations League 2026/27 levanta el telón este jueves 24 de septiembre con la disputa de la primera jornada de la fase liga. La competición regresa con varios de los grandes combinados europeos en acción y con ocho encuentros programados para este jueves. La jornada inaugural comenzará a las 18:00 horas con el duelo entre Andorra y Malta, correspondiente a la Liga D, y el resto de encuentros están fijados para las 20:45 horas.

Países Bajos-Alemania: el gran estreno

El partido más llamativo de la jornada será el Países Bajos-Alemania, correspondiente al Grupo A2. El encuentro tendrá un aliciente añadido: será el primer partido oficial de Xavi Hernández como seleccionador neerlandés y también el estreno de Jürgen Klopp al frente de Alemania.

Xavi afronta una nueva etapa después de la salida de Ronald Koeman y ha explicado que pretende construir una selección con intensidad y protagonismo con balón. El técnico español ha confirmado además que Virgil van Dijk continuará como capitán. En el otro banquillo estará Klopp, que inicia su primera experiencia como seleccionador después de una larga trayectoria en los banquillos de clubes. El alemán fue nombrado seleccionador el pasado mes de julio. El encuentro se disputará en el Johan Cruyff Arena de Ámsterdam.

Portugal comienza la defensa del título

Otro de los grandes atractivos será el Portugal-Gales. La selección portuguesa llega como vigente campeona de la Nations League, después de conquistar el torneo en 2025 y también presenta un nuevo seleccionador. Jorge Jesus se ha hecho cargo del combinado luso tras la salida de Roberto Martínez y su primer partido oficial será en casa frente a Gales.

Entre los convocados vuelve a aparecer Cristiano Ronaldo, que continúa formando parte de los planes de Portugal a los 41 años. Jorge Jesus ha incluido al delantero en su primera convocatoria y ha señalado que las decisiones sobre los jugadores estarán relacionadas con su rendimiento.

Todos los partidos del jueves 24 de septiembre

Estos son los ocho encuentros programados por la UEFA para este jueves y sus horarios:

18:00 horas: Andorra - Malta

20:45 horas: Países Bajos - Alemania

20:45 horas: Serbia - Grecia

20:45 horas: Noruega - Dinamarca

20:45 horas: Portugal - Gales

20:45 horas: Austria - Israel

20:45 horas: Kosovo - República de Irlanda

20:45 horas: Liechtenstein - Lituania

Cuatro de ellos (Noruega-Dinamarca, Países Bajos-Alemania, Portugal-Gales y Serbia-Grecia) pertenecen a la Liga A, dos a la Liga B (Austria-Israel y Kosovo-Irlanda del Sur) y dos de la Liga D (Andorra-Malta y Liechtenstein-Lituania). La Liga C no dará comienzo el primer día de fútbol de selecciones en Europa.

¿Dónde ver la Nations League en España?

Los aficionados españoles podrán seguir en abierto el Países Bajos-Alemania, que será retransmitido por La 1 de TVE y RTVE Play este jueves a partir de las 20:45 horas. RTVE ha confirmado que emitirá ocho partidos de esta ventana de la Nations League, entre ellos este encuentro. El resto de partidos se podrán ver por DAZN, que cuenta con los derechos de la competición en España.

La plataforma de streaming emitirá partidos de la fase liga y cuartos de final, con encuentros en directo en exclusiva salvo el partido de primera elección de cada jornada, que será compartido con TVE. Además, parte de los encuentros estarán disponibles de forma gratuita para usuarios registrados sin necesidad de tener una suscripción. En esta primera jornada, será el Andorra-Malta el partido que se pueda ver en abierto a través de la plataforma de streaming.