Partidos de fútbol hoy | Horarios, canales y dónde ver en televisión en España

Consulta los partidos de la UEFA Nations League y de LaLiga Hypermotion del viernes 25 de septiembre, los horarios y los canales de televisión donde se podrán ver en España

El viernes 25 de septiembre llega cargado de fútbol internacional y nacional. La primera jornada de la UEFA Nations League 2026/27 continúa con ocho encuentros, mientras que la LaLiga Hypermotion también entra en escena con el primer partido de la séptima jornada. La atención estará especialmente puesta en la Liga A de la Nations League, donde se disputarán dos auténticos partidazos: Italia-Bélgica y Turquía-Francia. Además, habrá cuatro encuentros de la Liga B y dos de la Liga C.

Italia-Bélgica, uno de los grandes partidos

El gran duelo de la jornada en la máxima categoría será el Italia-Bélgica, correspondiente al Grupo A1. El conjunto italiano afronta una nueva etapa en la UEFA Nations League después de no poder superar los cuartos de final en la edición 2024/25 y también estrena entrenador. Roberto Mancini ha regresado a la selección italiana para dar un vuelco a los últimos malos resultados. Bélgica, por su parte, volverá a competir en la máxima categoría después de haber conseuido mantener su posición tras derrotar a Ucrania en la promoción en la pasada edición. El encuentro se disputará a las 20:45 horas.

A la misma hora tendrá lugar otro de los grandes encuentros del día: el Turquía-Francia, también correspondiente al Grupo A1. Francia comienza así su camino en una competición en la que busca recuperar protagonismo después de su eliminación en los cuartos de final de la última edición y también lo hace con el estreno de Zinedine Zidane en el banquillo 'bleu'.

Todos los partidos del viernes de septiembre en la Nations League

La jornada internacional arrancará a las 18:00 horas con dos encuentros. Georgia se enfrentará a Irlanda del Norte en la Liga B, mientras que Armenia recibirá a Letonia en la Liga C.

A las 20:45 horas se disputarán los otros seis partidos:

Italia - Bélgica

Turquía - Francia

Hungría - Ucrania

Polonia - Bosnia y Herzegovina

Suecia - Rumanía

Montenegro - Chipre

¿Dónde ver la Nations League en España?

Todos los partidos se podrán ver por DAZN. La plataforma de streaming emitirá los ocho partidos ya que tiene los derechos de la competición para esta edición 26/27. Por tanto, no habrá ningún partido en abierto en España para este segundo día de fútbol de selecciones en la UEFA Nations League.

Girona-Albacete abre la jornada 7 de LaLiga Hypermotion

El fútbol internacional compartirá protagonismo con LaLiga Hypermotion, que este viernes inicia su séptima jornada. El único encuentro de Segunda División programado para el viernes será el Girona-Albacete, que se disputará a las 20:30 horas. El conjunto catalán recibirá al Albacete en un duelo que servirá para abrir una jornada que continuará durante todo el fin de semana con otros nueve encuentros. El encuentro podrá seguirse a través de LALIGA TV Hypermotion tanto en Movistar + como en DAZN.