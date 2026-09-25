Las razones por las que Kike Salas y Juan Iglesias se han quedado fuera de la Selección Española

A pesar del buen inicio de temporada que ha hecho el Sevilla FC, ningún futbolista del club de Nervión ha sido llamado por Luis de la Fuente para este parón de selecciones. Los dos principales candidatos sevillistas por competencia o por estilo de juego han tenido pocas opciones a ser llamados

Kike Salas y Juan iglesias han sido dos de los jugadores más destacados del Sevilla FC en este inicio de temporada. En buena parte han sido muy responsables de los buenos resultados que ha tenido el club de Nervión lo que ha desembocado en que ambos estuvieran en boca de muchos para ser convocados por Luis de la Fuente para jugar con la Selección Española en este parón. No ha sido así por dos razones: por estilo de juego y por la alta competencia existente en el combinado nacional que es actualmente campeón del mundo.

El estilo de Juan Iglesias

El principal hándicap que tiene Juan Iglesias para tirar abajo la puerta de la Selección Española es su estilo de juego. "Es un futbolista muy voluntarioso, pero que ahora mismo no tiene la calidad ni el nivel, para mí, para jugar en una Selección Española. Mucho menos para adaptarse al estilo de juego, de control y de toque que tiene la Selección Española", afirmó Rafa Cala en la prórroga de ESTADIO Deportivo.

Ni siquiera la lesión de Pedro Porro le ha abierto la puerta del combinado nacional a Juan Iglesias ya que Luis de la Fuente prefiere reubicar ahí a Eric García o citar a Iván Fresneda, al que conoce al tener una amplia trayectoria en la sub 21. "En el tema del lateral derecho, sin restar ningún mérito al inicio de temporada de Juan Iglesias, es que su estilo no termina de casar dentro de lo que busca la Selección Española para el lateral derecho. Por eso ahí Luis de la Fuente busca un jugador de más de toque y se tiende a reubicar a Eric García en el lateral derecho".

La competencia en la posición de central se lo pone complicado a Kike Salas

Por otro lado, Kike Salas, que está a un nivel excepcional en este comienzo de temporada, tiene difícil ser unos de los centrales convocados por Luis de la Fuente por la gran competencia que existe.

El defensa sevillista no es único central de nivel que se ha quedado sin citar ya que hay otros habituales como Jon Martín, Yarek o Mosquera que también tendrán que esperar su oportunidad. "Kike Salas es que tiene a muchos y muy buenos jugadores por delante ahora mismo. De hecho, se han quedado fuera jugadores de la talla de Mosquera, que ha sido, digamos, habitual en las convocatorias en los últimos tiempos. Gente como Yarek, que está jugando en el PSV Eindhoven en la Champions. Menciono a Jon Martín, de la Real Sociedad, que es uno de los protegidos de Luis de la Fuente. Son jugadores que se han quedado fuera y que están por delante de Kike Salas en las preferencias de Luis de la Fuente".

Otra razón de peso por la que se quedan fuera de la Selección Española Juan Iglesias y Kike Salas la da Óscar Murillo. "Cada vez creo que va a haber menos novedades y menos sorpresas en la lista de la selección. De alguna forma tiene que ser así, porque no en vano es la vigente campeona de Europa y del mundo. El nivel de exigencia tiene que haber subido".

Salvo lesiones o sanciones parece muy complicado entrar en el grupo que ha formado Luis de la Fuente. "Y hay un grupo ya muy formado de los que ha depositado su confianza y yo creo que se va a mover muy poco de ahí. Algunas lesiones, algunos problemas puntuales pueden hacer que algún futbolista emergente tenga su cabida, pero yo creo que él más o menos va a tirar de lo que conoce y de lo que confía".