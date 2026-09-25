Finlandia - España sub 21: Horario y dónde ver en TV hoy el partido de la fase de clasificación para el Europeo sub 21

El combinado español afronta un encuentro clave para sellar la clasificación para el torneo continental que se disputará el próximo verano en Serbia y Albania. Si gana, el equipo que entrena David Gordo se obtendrá el pase matemático a falta de dos partidos por disputarse aún en esta fase de grupos

La Selección Española sub 21 afronta este viernes 25 de septiembre un partido vital contra Finlandia en la fase de clasificación para la Eurocopa 2027 de la categoría la cual se va a disputar en Serbia y Albania. El equipo que entrena David Gordo lleva una trayectoria inmaculada ya que ha ganado todos y cada uno de los choques que ha disputado hasta el momento lo que provoca que si vence a Finlandia a domicilio logrará su clasificación para el torneo continental de manera matemática cuando aún faltarán dos duelos por disputarse.

La Selección Española sub 21 parte como clara favorita en este partido contra Finlandia debido a que los jugadores del segundo combinado nacional son importantes en clubes que juegan en algunas de las ligas más potentes de Europa. Algunos ejemplos claros son los de Xavi Espart, que está brillando en el FC Barcelona, Carlos Espí, que es delantero en el Real Madrid, o Chema Andrés, que es la sensación en el Brighton & Hove Albion en este arranque de temporada en la Premier League.

Con todo, Finlandia es la única selección del Grupo A de la fase de clasificación al Europeo sub 21 que le ha competido a España ya que el conjunto escandinavo ha ganado cinco de los siete partidos que ha disputado hasta el momento, habiendo empatado uno y perdido el otro. De hecho, el único en el que Finlandia ha caído derrotado es contra España. Fue un encuentro duro para el equipo español que comenzó perdiendo con gol en propia puerta de Yarek Gasiorowski que sólo pudo remontar en el descuento de la segunda parte gracias a los tantos de Eliezer Mayenda y Gonzalo García.

España sub 21 lleva una selección de garantías con la que no debería tener problemas para batir a Finlandia. Los 23 futbolistas convocados ha sido los siguientes: Fran González (Sevilla), Salvi Esquivel (Atlético de Madrid), Bruno Iribarne (Burgos); Ángel Ortiz (Real Betis), Xavi Espart (Barcelona), Jon Martín (Real Sociedad), Juanma Herzog (Las Palmas), Jacobo Ramón (Como), Yarek Gasiorowski (PSV), Álex Valle (Como), Rafa Obrador (Sassuolo); Chema Andrés (Brighton), Marc Bernal (Barcelona), Rodrigo Mendoza (Atlético de Madrid), Mario Martín (Getafe), Iker Bravo (Watford), Fer López (Wolverhampton); Pablo García (Racing de Santander), Javi Hernández (Espanyol), Jesús Rodríguez (Como), Jan Virgili (Brujas), Carlos Espí (Real Madrid), y Gonzalo García (Fulham).

En caso de no certificar su clasificación para el Europeo sub 21 en este partido contra Finlandia, el combinado español tendrá dos oportunidades más frente a San Marino y Rumanía.

- ¿Dónde ver por TV el partido Finlandia - España sub 21 de la fase de clasificación del Europeo 2027 sub 21?

El partido en el que se enfrentan las selecciones de Finlandia y de España sub 21 se disputa este viernes 25 de septiembre y comienza a las 18:30 horas en el Tammela Stadium y se podrá ver por Teledeporte y también por la plataforma RTVE Play.

El encuentro corresponde a la fase de clasificación del Europeo de la categoría que se va a jugar el próximo verano del año 2027 en Serbia y Albania.