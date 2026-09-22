Arbeloa, el 'imitador' de Mourinho, ya está en el alambre en el Fulham: "Me sorprende"

El ex técnico del Real Madrid no conoce la victoria en la Premier League después de cinco jornadas y, como el portugués, también se quejó del arbitraje tras empatar con el Manchester United, al tiempo que aparecen las críticas de algunos jugadores

La segunda etapa de José Mourinho en el Real Madrid ya tiene su primera crisis abierta. Dos derrotas a domicilio en las siete primeras jornadas de LaLiga le han dejado a seis puntos del FC Barcelona, líder intratable del campeonato. Pero aún le va mucho peor al antecesor del portugués en el cargo, pues Álvaro Arbeloa aún no conoce la victoria en la Premier League con el Fulham, al que tiene penúltimo en la tabla con solo dos puntos (sí ha ganado dos partidos en la Carabao Cup).

De este modo, comienzan a surgir las dudas en torno a un técnico que el pasado curso vivió su primera experiencia en la elite de la mano del conjunto blanco tras la destitución de Xabi Alonso, precisamente el verdugo en su estreno en el fútbol británico al imponerse con el Chelsea por 2-3. Y no es que su breve paso por el banquillo del Santiago Bernabéu fuese precisamente brillante.

Los números de Arbeloa en el Real Madrid

Tras ascender desde el filial, el técnico salmantino estuvo 28 partidos al frente del Real Madrid, con un balance de 18 victorias, dos empates y hasta ocho derrotas, siendo eliminado en cuartos de la Champions por el Bayern Múnich y a las primeras de cambio por el Albacete en la Copa del Rey, quedando finalmente a ocho puntos del FC Barcelona en LaLiga.

Se jugará su futuro en el Fulham tras el parón

Con el Fulham, por su parte, a la citada derrota con el Chelsea le siguieron otras dos ante Sunderland (1-0) y Crystal Palace (2-3). Pero al menos ha logrado empatar luego de forma seguida ante dos grandes como Liverpool (0-0) y Manchester United (1-1). Por ello, su crédito aún no se ha agotado, aunque no cabe duda de que los tres próximos partidos después del parón, ante tres recién ascendidos como Ipswich Town, Hull City y Coventry, serán clave para conocer su futuro.

Lanza la piedra y esconde la mano: "Mi inglés no es muy bueno"

Mientras tanto, Arbeloa parece seguir el camino de Mourinho y este pasado fin de semana también se quejó de los árbitros tras ver cómo un gol de Cunha le dejaba sin su primer triunfo ante los 'reds devils'. "Se negaron a dejar perder al Manchester United", aseguró a pie de campo en Sky Sports.

En concreto, el ex madridista hizo alusión al "error de juicio" del derbi de Mánchester, en el que se concedió el gol de la victoria de Haaland pese al claro fuera de juego de Enzo Fernández, lo que en su opinión pesó en el partido disputado en Craven Cottage. Aunque luego, en sala de prensa, trató de correr un tupido velo. "Mi inglés no es muy bueno. Quizás me explico muy mal y prefiero no decir nada sobre los árbitros porque nunca se sabe", afirmó.

Andersen, molesto tras perder la titularidad: "Creo que he jugado de forma brillante"

Sea como fuere, lo cierto es que en su propio vestuario ya hay jugadores que comienza a dudar. Es el caso de un peso pesado como Joachim Andersen, que ha perdido la titularidad en los dos últimos partidos, quedándose sin jugar ante el Liverpool y disputando solo 10 minutos en la última jornada. "Me sorprende un poco. Fui capitán en muchísimos partidos la temporada pasada", aseguró el central danés.

"Perdimos los tres primeros partidos de liga de esta temporada. Estuve suspendido para el primero. Y entonces el entrenador pensó que debíamos hacer cambios. No tengo mucho que decir, porque no puedo hacer mucho al respecto. Creo que he jugado de forma brillante. Pero a veces el entrenador quiere probar algo diferente, y entonces así son las cosas”, se lamentó el defensor.