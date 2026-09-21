Mbappé explica la verdad sobre lo sucedido con Dembélé: "Ya lo he hablado con él"

El delantero del Real Madrid ha zanjado el debate en torno a un posible incidente del que se hablaba con el jugador del PSG: "No hay tensiones, es un amigo. Creo que realmente no hay ningún problema al respecto, estoy muy tranquilo"

Kylian Mbappé está en el centro de la polémica por sus últimas actuaciones con el Real Madrid. Además, sus últimas declaraciones sobre su postura con el Balón de Oro han abierto un debate que no ha dejado indiferente a nadie. En este sentido, esta interesante pelea por conseguir el premio que entrega France Football han dejado un posible enfrentamiento entre el francés y Dembélé, compañeros de una selección que ya lidera Zidane.

De esta manera, Kylian Mbappé ha querido salir al paso a través de unas declaraciones en L'Equipe, que llegan justo el día después de la derrota del Real Madrid contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano, dónde el francés se quedó sin ver puerta en los 90 minutos que jugó. Ahora, el delantero pone el objetivo en los cuatro partidos que tiene por delante la campeona del mundo en 2018, contra Turquía, Bélgica, por partida doble, e Italia.

Mbappé se explica sobre Dembélé: "Siempre se le ha considerado un jugador con talento"

En este sentido, Kylian Mbappé se abrió en los últimos días para comentar sus sensaciones con Ousmane Dembélé, con el que coincidió en el PSG y ahora tiene de compañero también en la selección de Francia: "Siempre se le ha considerado un jugador con talento. A mí siempre me han visto como el elegido. Estuve en la cima desde el principio. Él tuvo un camino diferente, lesiones, pero se recuperó bien".

Por su parte, Dembélé respondió con unas palabras que recordó a las de Mbappé, aunque sin mencionar directamente al jugador del Real Madrid: "Durante toda mi carrera, no he dicho ni una palabra, he trabajado muchísimo. Como dije, nunca he sido el elegido, pero he trabajado duro, y el año pasado fui recompensado con una temporada fantástica en el PSG. Y este año, ya veremos, sin presión, tranquilo".

Mbappé despeja las dudas: "Siempre hay que buscar un tema de debate"

Por ello, Mbappé se pronunció al respecto y fue muy claro en torno a un posible incidente con Dembelé, con quién se ha reencontrado en el día de hoy con motivo de la concentración con la selección de Francia: "Ya lo he hablado con él y no, no hay tensiones. Es un amigo. Creo que realmente no hay ningún problema al respecto, estoy muy tranquilo".

El delantero del Real Madrid concluyó con el siguiente mensaje: "En época de la Liga de las Naciones y de la selección francesa, siempre hay que buscar un tema de debate y creo que este está muy bien elegido".

Mbappé y sus opciones al Balón de Oro: "Creo que puede ser un buen año para mí y lo siento así"

Por otro lado, Mbappé volvió a hablar sobre sus opciones al Balón de Oro: ​"He tenido un gran año a nivel individual. Sé que es el criterio más importante para el Balón de Oro. He sido el máximo goleador de todas las grandes competiciones. Y creo que puede ser un buen año para mí y lo siento así. No conozco toda la historia del Balón de Oro, pero es verdad que se habla mucho de una lucha abierta.

Sobre la dura derrota ante el Atlético de Madrid, Mbappé, en el Diario AS, confesó en el día de hoy el paso atrás: "Sí, sí, un paso atrás. Muy difícil, queríamos ganar, sabíamos qué tipo de partido íbamos a tener. Pero el equipo ha dado todo y seguimos adelante porque queda muchísimo en la temporada y tenemos que seguir en el buen camino".

Por último, Mbappé fue preguntado por la polémica del Atlético de Madrid - Real Madrid: "Yo creo que nunca he sido un jugador que hable mucho del árbitro. No voy a empezar ahora. Yo pienso cosas, pero me lo guardo para mí. Nunca he sido un jugador así y no voy a empezar ahora. El árbitro es humano, comete errores, que fueron errores, pero no quiero entrar en eso".