Problemas para Juanlu en Inglaterra

El ex del Sevilla se fue al Bournemouth para dar un paso adelante en su carrera en la Premier League y todavía no ha debutado en liga, quedando también fuera de la lista para la Europa League

Juanlu Sánchez fue una de las muchas salidas que el Sevilla FC afrontó el pasado mercado de fichajes. El de Montequinto se marchó de Nervión por las necesidades económicas del club y buscando crecer en la liga más competitiva del mundo, la Premier League inglesa, pero hasta ahora su paso por el Bournemouth no está siendo como el ex del Sevilla podía esperar.

"Es un proyecto bueno para seguir creciendo y es lo que necesitábamos los dos, el club necesitaba esos ingresos y yo también seguir creciendo. Siempre salir de casa es complicado, pero cuando vi el proyecto y el club la oferta, creo que no tuvimos ninguno de los dos muchas dudas y ha ido todo muy bien y muy rápido", dijo Juanlu a ESTADIO Deportivo antes de partir rumbo a Inglaterra.

El andaluz llegó lesionado a Bournemouth y no ha tenido minutos, mucho menos continuidad. De hecho, sólo ha ido convocado en dos de cuatro partidos de Premier League que se han disputado hasta ahora, ante el Manchester City en la jornada 1 y contra el Newcastle en la jornada 3. Su única participación se limita a 8 minutos de juego en el partido de tercera ronda de la Carabao Cup ante el Lincoln City.

La lesión con la que dejó Sevilla podría ser la culpable de este mal inicio de carrera en la Premier, pero lo cierto es que la cosa empeora para Juanlu, puesto que el club inglés le ha dejado fuera de la lista para la Europa League, donde los 'cherries' empezaron muy bien al vencer el pasado jueves 1-2 a la Real Sociedad en San Sebastián.

En este sentido, según el Bournemouth, que Juanlu esté fuera de la lista de Europa es debido a las limitaciones que pone la UEFA, quien obliga a los clubes a convocar a ocho jugadores formados en Inglaterra y cuatro canteranos del club entre los 25 futbolistas que componen la convocatoria. Por este motivo, no sólo Juanlu se ha quedado fuera. Otros nombres como el delantero Daniel Jebbison, el central Veljko Milosavljevic y los laterales Max Aarons y Julian Araujo tampoco están disponibles para jugar competición europea.

Eso sí, el medallista olímpico con la selección española es consciente de que esto no ha hecho nada más que empezar y espera poder revertir la situación más pronto que tarde. Espera que con el paso de los días remita del todo cualquier problema físico y se gane un puesto en el equipo, que tiene una base muy sólida formada el año pasado por Andoni Iraola en el banquillo, cuando el club se metió en Europa.