Real Sociedad 1-2 Bournemouth: Matarazzo se encuentra con unas cerezas amargas

Mal debut del conjunto txuri-urdin en Europa, dejando escapar tres puntos en casa tras una mala primera parte de dominio del equipo inglés

Mal estreno de la Real Sociedad en la Europa League, ya que el conjunto donostiarra dejó escapar los tres puntos ante el Bournemouth en Anoeta (1-2), en un partido que quedó prácticamente sentenciado en la primera mitad, en la que el conjunto inglés fue netamente superior.

El marcador se abrió en el minuto 11, cuando un pase filtrado encontró a Adrien Truffert, que se internó por la banda para servir un centro a Justin Kluivert. El neerlandés no perdonó, aunque el tanto quedó en suspense unos segundos porque el árbitro lo anuló inicialmente por fuera de juego, decisión que el VAR corrigió tras revisar la jugada.

La ventaja en el marcar se amplió pronto para el conjunto inglés. En el minuto 20, un error en la salida de balón de Héctor Fort fue aprovechado por Alex Scott, que se hizo con la pelota en la frontal del área y puso un centro preciso que Rayan remató de cabeza para poner el 0-2. El Bournemouth pudo incluso sentenciar dos minutos después, cuando Evanilson estrelló un cabezazo en la madera tras un lanzamiento de falta de Marcus Tavernier.

Tras la reanudación, la Real Sociedad salió con otra actitud, decidida a enmendar su pobre primer tiempo. Beñat Turrientes fue el primero en probar fortuna con un tiro desde lejos que se fue rozando el poste, obligando a Petrovic a estirarse a la perfección para desviarlo.

El aviso tuvo continuidad en el minuto 58, cuando un centro de Sergio Gómez desde el costado derecho se envenenó y acabó entrando junto al segundo palo de la portería visitante.

Con el equipo txuri-urdin creciendo en el encuentro, Gonçalo Guedes protagonizó una gran jugada individual por banda, dejando atrás a varios rivales antes de disparar al primer palo, pero Petrovic volvió a responder con otra buena parada para negarle el tanto del empate.

El propio Guedes tuvo la ocasión más clara del partido en el minuto 73, tras un pase en profundidad de Sergio Gómez que lo dejó solo ante el portero serbio. Sin embargo, tardó en decidirse y dio tiempo a la defensa inglesa a cerrarle el disparo; el portugués optó entonces por ceder el balón a Mikel Oyarzabal, cuya vaselina se marchó desviada.

Ya en el tramo final, en el minuto 83, Sergio Gómez, uno de los mejores en el cuadro local, volvió a llegar con peligro por la izquierda con un centro tenso que Óskarsson no logró empujar dentro del área pequeña. El delantero islandés dispuso de otra oportunidad poco después, esta vez tras un pase filtrado de Zakharyan, pero de nuevo Petrovic sacó una mano providencial para evitar la igualada.

En el tiempo de descuento, la Real Sociedad generó una última ola de peligro con varios rechaces dentro del área que acabaron en un remate de Óskarsson, su tercera ocasión clara de la noche. Petrovic, otra vez decisivo, respondió con una nueva intervención que certificó el triunfo inglés en Anoeta.

Ficha técnica

1 - Real Sociedad: Marrero; Fort (Guedes, min. 46), Jon Martín, Sarr, Beitia, Sergio Gómez; Yangel Herrera (Zakharyan, min. 83), Turrientes (Turrientes, min. 58); Barrene (Take Kubo, min. 83), Oyarzabal (Sucic, min. 73) y Óskarsson.

2 – Bournemouth: Petrovic; Adam Smith (Diakité, min. 62), António Silva, Hill, Truffert; Scott, Adams (Christe, min. 62); Kluivert (Brooks, min. 83), Rayan (Doak, min. 71), Tavernier; y Evanilson (Álvaro Rodríguez, min. 71).

Goles: 0-1, min. 11: Kluivert. 0-2, min. 20: Rayan. 1-2, min. 58: Sergio Gómez.

Árbitro: Paweł Raczkowski (POL). Amonestó a los locales Turrientes (min. 24) y Barrene (min. 33), y a los visitantes Kluivert (min. 43), Truffert (min. 52) y Diakité (min. 69).