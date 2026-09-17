Así queda la Europa League tras la goleada de la Juventus y el tropiezo de la Real Sociedad

La Vecchia Signora asestó la mayor goleada de la jornada en la segunda competición continental más importante, protagonizando el Marsella uno de los grandes batacazos en el estreno del torneo

Comenzó la Fase de Liga de la Europa League 2026/27 y lo hizo con la Juventus arrasando. El conjunto italiano protagonizó la goleada de la jornada 1 tras un contundente 5-0 ante el NEC Nimega, y eso que el miércoles había empezado fuerte con el 4-1 del Sparta Praga ante el Ararat-Armenia. Gracias a esos cinco goles y a Nico González, uno de los grandes protagonistas de la noche, los bianconeri son los primeros líderes de la clasificación.

La primera jornada, que arrancó el miércoles con los triunfos del Omonia ante el Celta (1-0), del Benfica frente al AC Milan (0-2), además de los del Sparta Praga, Bayer Leverkusen, Olympiacos, Olympique Lyon y Sunderland, dejó este jueves otros siete equipos con tres puntos. A los ya mencionados Juventus y Crystal Palace se sumaron Ferencvaros, OFI Creta, Salzburgo, Union Saint-Gilloise, Torreense, Bournemouth y Besiktas.

Nico González dispara a la Juventus

La Juventus no tardó en poner tierra de por medio frente al NEC Nimega. El argentino Nico González abrió el marcador en el minuto 9 y volvió a aparecer en una de las acciones determinantes del partido, al ser objeto del penalti que permitió a Nick Woltemade establecer el 3-0 desde los once metros en el 35'.

Entre ambos tantos llegó el 2-0, obra de Kerim Alajbegovic. Ya en los últimos compases, Zeki Celik hizo el cuarto y dejó al conjunto italiano en disposición de asaltar el liderato. Randal Kolo Muani fue el encargado de cerrar la goleada con el 5-0 definitivo.

Ese resultado permitió a la Juventus superar al Sparta Praga y situarse primera. El conjunto checo queda segundo, mientras que el Crystal Palace ocupa también una de las primeras posiciones tras imponerse con claridad al Lech Poznan (4-0).

Los ingleses encarrilaron el triunfo muy pronto, con tres goles en los primeros 34 minutos. Yeremy Pino marcó el 1-0, Chris Richards amplió la ventaja y Jorgen Strand Larsen, de penalti, puso el 3-0. Eddie Nketiah completó el marcador en el tramo final.

El Union Saint-Gilloise se estrenó con un 0-3 ante el Viktoria Plzen y comparte grupo de equipos con tres puntos, con una diferencia de goles de tres tantos a favor.

También celebraron su primera victoria el Ferencvaros y el Torreense. El conjunto húngaro se impuso por 1-3 al Celtic en Glasgow, mientras que el equipo portugués ganó por 1-2 al Lillestrom. En este último encuentro marcaron los españoles Alejandro Alfaro y Manuel Pozo. El Torreense milita en la segunda división portuguesa.

La Real Sociedad no pudo empezar con buen pie su participación en la competición. El campeón de la Copa del Rey se vio obligado a remar desde muy pronto ante el Bournemouth, que en apenas 20 minutos ya mandaba por 0-2.

Justin Kluivert abrió el marcador y Rayan amplió la ventaja. El joven atacante brasileño llegó al conjunto inglés después de que el Bournemouth pagara casi 30 millones de euros al Vasco de Gama el pasado enero.

Sergio Gómez recortó distancias con el 1-2, pero la Real Sociedad no consiguió encontrar el camino hacia el empate. El conjunto donostiarra se topó además con las intervenciones de Djordje Petrovic y terminó pagando su falta de acierto de cara a portería.

El Besiktas golea al Marsella

Tampoco tuvo un estreno positivo el Marsella, que cayó con contundencia ante el Besiktas (4-1). El conjunto turco construyó su victoria con los tantos de Ilhan Fakili, Vaclav Cerny, el panameño Michael Murillo y Ernest Poku.

Con este resultado, el Marsella se marcha de la primera jornada sin puntos, al igual que el Hoffenheim. El conjunto alemán perdió por 2-0 frente al OFI Creta.