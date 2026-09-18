Un par de llamadas para levantar los ánimos del alicaído Arouna Sangante, central del Sevilla

Después de atrevesar un inicio de temporada bastante accidentado -acumuló un error grosero, una expulsión y una lesión en cuatro partidos-, el joven zaguero senegalés ha tenido un viernes redondo

Este viernes, 18 de septiembre, ha sido un día de lo más reconfortante para Arouna Sangante. El central de 24 años, uno de los 11 fichajes del Sevilla FC en el mercado de este verano, llevaba un tiempo con los ánimo bastante bajos debido a la mala suerte que ha tenido en este inicio de temporada. Todo ha cambiado de un plumazo. Ha arrancado la mañana con su vuelta a los entrenamientos con el grupo y por la tarde ha entrado en dos convocatorias: Luis García Plaza le ha citado para el duelo de este sábado ante el FC Barcelona y Patrick Vieira se ha estrenado como seleccionador de Senegal reclutando al ex del Le Havre.

Patrick Vieira se presenta como seleccionador de Senegal llamando a Sangante

"Arouna Sangante se ha sumado este viernes a la lista de sevillistas que estarán con sus selecciones en este próximo parón internacional. El central ha sido convocado por Senegal para sus dos próximos partidos de clasificación para la Copa de África y un amistoso. 'Los Leones de Teranga' disputarán dos partidos clasificatorios para el próximo torneo continental y se medirán el 25 de septiembre contra Mozambique y el 29-S ante Etiopía. Por su parte, el 4 de octubre jugará contra Comoras", ha explicado el Sevilla FC en un comunicado publicado a través de sus medios oficiales para dar a conocer la noticia. La convocatoria ayuda a entender aún mejor por qué García Plaza aseveraba con tanta rotundidad que "Sangante está para jugar e incluso para ser titular contra el Barcelona". ¿Qué sentido tendría seguir reservándole cuando se va a marchar con su selección? Es lógico que primero reaparezca con el Sevilla FC antes de viajar para buscar el que sería su debut como internacional absoluto. Y es que, aunque ya que convocado por Senegal en 2024 -para dos amistosos ante Gabón y Benín-, unos problemas físicos le impidieron estrenarse y en estos dos años no había vuelto a ser llamado.

La agenda de los internacionales del Sevilla: se marcharán siete futbolistas

De este modo, el senegalés Arouna Sangante se une al joven portero Fran González, que ha sido citado por la selección española sub 21; al mediocentro Giorgi Kochorashvili, un fijo con Georgia; al delantero Robbie Ure, que también se estrena con Escocia; y al lateral zurdo Gabriel Suazo, capitán de Chile. También se marcharán, en este caso con España sub 19, los canteranos Nico Guillén y Manuel Ángel Castillo. La lesión muscular de Lucas Stassin le impide ir con Bélgica tras su reciente debut con la absoluta y por el mismo motivo se cae Rubén Vargas de la primera lista de Suiza después del Mundial.

El desafortunado inicio de temporada de Sangante: "Nos va a dar mucho"

Nacido hace 24 años en Mbao (Senegal), Sangante ha pasado toda su carrera en Francia: terminó su formación en el Cosmos Saint-Denis (2012-2015), en el Red Star FC (2015-2017) y en el Le Havre AC (2017-2018), equipo en el que dio el salto al primer equipo y llegó a ser capitán. Este verano quedó libre tras terminar su contrato y decidió firmar a coste cero por el Sevilla FC, que llevaba mucho tiempo siguiéndole.

Su inicio no ha sido nada afortunado: en el minuto 4 de su primer partido en LaLiga EA Sports cometió un flagrante error defensivo que regaló un gol al Rayo Vallecano (Álvaro García); en el choque de la tercera jornada, ante el Atlético de Madrid, se quedó en el banquillo y en su vuelta a la titularidad fue expulsado por roja directa ante el RCD Espanyol. Para colmo, en el primer entrenamiento tras el choque en Cornellà los médicos le diagnosticaron un esguince de tobillo y se ha perdido los posteriores duelos ante el Valencia CF y el RC Deportivo.

"(A Sangante) le ha pasado de todo y encima ahora va y se lesiona. Está sufriendo, pero es un chaval que nos va a dar muchas alegrías. Está trabajando muy bien. Le quiero mandar un abrazo públicamente, porque le he visto un poquito decaído", decía Luis García Plaza en la previa del duelo contra el Valencia CF. Este mismo viernes ya era mucho más positivo con él: "Está perfecto. Ha hecho un trabajo perfecto y está apto. Incluso, si lo quiero poner titular, está para jugar".