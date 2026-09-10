"Empecinado con Vargas", apremia a Marcao y arropa al desafortunado Sangante: "Le veo decaído, está sufriendo mucho"

El entrenador del Sevilla FC, Luis García Plaza, analiza los problemas defensivos y el carrusel de infortunios que acumula el central francés en sólo tres partidos como nervionense. Ese mal fario lo compensa con "la mejor versión de Kike Salas", con la polivalencia de Juan Iglesias y con el empuje de canteranos como Iker Muñoz

En el diccionario del Sevilla FC aparece una fotografía de Arouna Sangante junto a la definición de mala suerte. El central de 24 años, que firmó este verano por el club nervionense a coste cero tras acabar contrato con el Le Havre AC está teniendo un inicio de temporada de lo más desafortunado: a los 4 minutos del inicio de LaLiga EA Sports cometió un flagrante error defensivo que regaló un gol al Rayo Vallecano, en el choque de la tercera jornada ante el Atlético de Madrid se quedó en el banquillo y en su vuelta a la titularidad fue expulsado la semana pasada en la visita al RCD Espanyol en una acción casi imposible de comprender por mucho que la explique el CTA. Para colmo, en el primer entrenamiento tras el choque en Cornellà los médicos le diagnostican un esguince de tobillo que le mantienen como baja con carácter indefinido por el momento.

Demasiado golpes y muy seguidos. "Está muy bajito de moral", ha lamentado este jueves su entrenador, Luis García Plaza, quien ha aprovechado la rueda de prensa previa al duelo de este viernes contra el Valencia en la jornada 5 de LaLiga para arropar al zaguero francés. De paso, ha ensalzado la importancia que tienen en este equipo jugadores como Kike Salas (recuperado de unas molestias) y el polivalente Juan Iglesias, además de remarcar su confianza plena en los canteranos Andrés Castrín e Iker Muñoz. Éste último entrará en una convocatoria en la que también estará Marcao Teixeira y en la que Sangante y Vargas son las únicas ausencias obligadas. El suizo, que sigue sin aparecer con esos problemas de rodilla que arrastra desde que se activó su posible venta, se ha convertido en una obsesión para el míster blanquirrojo.

Marcao vuelve a una convocatoria para suplir a Sangante y descarta una salida inmediata del Sevilla

"Estará en la convocatoria. Primero que nada, porque está fuera Sangante, a quien, por cierto, mando un abrazo grande. Porque es un chaval con una educación y una actitud plena que está teniendo mala suerte. La jugada del primer día, después la roja y ahora la lesión. Bueno, hay que aceptar que es roja. Los árbitros han dicho que cuando un jugador toca la pelota pero continúa y toca al jugador rival es roja. Espero que sea así siempre. En el centro del campo será falta también aunque toques el balón".

"Ya eso será falta siempre. Yo creía que no era así; pero nos han dicho que ya va a ser así siempre y hay que tener mucho cuidado entonces cuando te tires a por el balón para no contactar con nadie", ha reflexionado con cierta ironía. "(A Sangante) le ha pasado todo eso y encima ahora se lesiona. Está sufriendo, pero es un chaval que nos va a dar muchas alegrías. Es un chico que está trabajando muy bien. Le quiero públicamente mandar un abrazo porque le he visto un poquito decaído. Es normal que le pasen esas cosas", ha continuado el míster sevillista.

El nivel de Kike Salas y los problemas en defensa

"Por eso Marcao va a ir en la convocatoria. Para mí, le falta todavía. Está entrenando, pero ahora mismo hay por delante opciones como poner a Juan Iglesias de central o incluso a Iker Muñoz. Cuando Marcao esté mejor ya pensaremos. Pero todavía le falta un par de semanas. Lleva mucho tiempo sin jugar. Hablo de Marcao como de cualquier otro jugador que está entrenando para coger ese ritmo. Creo que es bueno que venga a la convocatoria para que esté con el grupo y nos ayude. Pero ahora mismo tendrán que jugar Juan (Iglesias) o Iker, que ya sabéis que no tengo ningún miedo de ponerle", ha analizado sobre los problemas defensivos.

"Siempre hablamos de que se comentaba ni nos podía faltar un central o no, pues mira: roja a Kike el primer día, roja de Sangante y se lesiona un central. Ahora es donde menos efectivos tenemos. Cuando te duele en un sitio, todos los golpes van ahí", ha explicado, asegurando que Salas está reestablecido de las molestias que le impidieron ejercitarse en las primeras sesiones de la semana. "Kike Salas está a un nivel espectacular. Creo que está dando un rendimiento increíble en todo. Está empezando a ser ese líder que queremos. Quiero que se siente importante. Ha crecido mucho y creo que está en su mejor versión. Y yo, encantado de que sea así. Espero que no cambie nunca, porque a día de hoy es uno de los jugadores más importantes de la plantilla".

Enchufar a Rubén Vargas, un reto para Luis García Plaza

Luis García Plaza incluso olvidó que sigue sin contar con Rubén Vargas. "Es verdad, he dicho que sólo faltaba Sangante. Y Vargas, también. Son las dos bajas", ha rectificado al ser preguntado por cuánto le queda al suizo para volver: "Pues poco puedo decir, sigue ahí esperando. Y yo estoy esperando a que cuanto antes podamos tirar adelante con él. Me gusta disponer de todos.

Es verdad que la gente está rindiendo bien; pero Rubén siempre he dicho que es un jugador importante para mí y así se lo he transmitido a él desde que llegué. Hay que recuperar la mejor versión de Rubén. En eso me voy a empecinar. Voy a darle toda la confianza. No sólo confianza jugando, sino a él personalmente. Pero es que hasta ahora no puedo contar con él. Gracias por el apunte, porque se me había olvidado. Como no está entrenando no lo tengo en la cabeza", ha explicado el entrenador del Sevilla en su repaso a la enfermería para el duelo ante el Valencia en el Sánchez-Pizjuán.