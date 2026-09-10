Rubén Vargas y Sangante, los protagonistas de la sesión previa del Sevilla frente a un Valencia necesitado

Sin novedades respecto a los últimos días, los de Luis García Plaza ya se ejercitan de cara a este importantísimo duelo en el Sánchez-Pizjuán que puede servir para confirmar la buena tendencia del primer equipo sevillista

Nervión como clave de todo. Es un mensaje más que repetido durante este comienzo de temporada, todo ello con el objetivo de hacer a la guarida nervionense este templo temido que durante tantos años fue. En lo que va de año, hay que decir que ya ha podido probar los dos sabores de un partido, tanto la victoria agónica frente al Rayo Vallecano como la derrota -merecida pero peleada- frente al Atlético de Madrid. No malos ingredientes para poder agarrarse a que algo puede estar cambiando en la dinámica del primer equipo hispalense, y que se pueden ir dando pasos importantes en las próximas fechas.

Ahora toca un partido clave, y que puede ser aprovechado por el equipo de Luis García Plaza. El Valencia CF visita Nervión envuelto en una gran crisis, tanto deportiva como institucional. La derrota por cinco goles a cero frente al FC Barcelona ha debilitado la imagen de un equipo al que se le veía sin apenas recursos, y todo esto estando a apenas unas jornadas de que LaLiga hubiese comenzado. A todo esto hay que sumar el caso Rodri Hernández, con una palabras que han herido y mucho al vestuario ché, a pesar de las disculpas que llegaron el pasado miércoles del propio jugador.

Sin Vargas y sin Sangante, a la batalla frente al Valencia

Con el objetivo de volver a lograr que el Sánchez-Pizjuán sea ese templo prácticamente inexpugnable, el equipo de Luis García Plaza ha vuelto a ejercitarse en su estadio en la previa de este duelo clave. En la sesión, no ha habido cambios respecto a lo que ya se vio en días anteriores. Tanto Rubén Vargas como Sangante han sido bajas de nuevo en el entreno nervionense, siendo las únicas bajas reseñables de cara al duelo frente al Valencia CF. El defensa, en este caso, arrastra una lesión menor. Un esguince en el tobillo es el que provoca que no esté con sus compañeros en estos entrenamientos, y el tiempo de baja antojaría que no pudiese estar este próximo viernes. Sin embargo, al estar sancionado por la roja vista en Barcelona, no será un problema a la hora de la composición de la plantilla.

Otro de los nombres propios es Rubén Vargas. Se esperaba que, durante estos días, pudiese empezar a incorporarse con el primer equipo sevillista. Sin embargo, sigue inmerso en el proceso de recuperación de su lesión en la rodilla, no pudiendo estimar una fecha exacta para definir su llegada de nuevo al primer equipo hispalense. De esta forma, Luis García Plaza sigue perdiendo a uno de los jugadores claves en sus esquemas, pero al que las lesiones le impiden poder ser ese jugador decisivo que se espera de él.

En cuanto a canteranos, Iker Muñoz ha estado presente en la sesión, todo ello tras una ausencia de Sangante que hace que quede un importante hueco en la zaga. Otro de los que sigue entrenando con normalidad es Marcao, que continúa ejercitándose con el grupo y habrá que ver si García Plaza le va reincorporando poco a poco a sus esquemas.