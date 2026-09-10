Matías Almeyda, ex del Sevilla, sorprende con una revelación: "Si no fuera por el fútbol, nunca habría viajado en avión"

El argentino valora todo lo que le da el fútbol, da muestras de una humildad impropia en este deporte y deja claras sus prioridades, que no pudo cumplir a su paso por el Sevilla

Aunque su salida no fue como hubiera deseado y tampoco como hubieran querido los aficionados del Sevilla FC, Matías Almeyda dejó buenas sensaciones en Nervión. Su forma franca de explicarlo todo, de motivar y de afrontar los buenos y malos momentos calaron en un inicio de temporada en el que el equipo rindió por encima de sus posibilidades. Luego, los resultados le fueron esquivos y propiciaron su salida.

Sin embargo, ni al principio ni al final cambió su forma de afrontar las situaciones. El excentrocampista argentino habla claro y eso le ha valido en México, tras dejar el Sevilla, para relanzar a un Rayados de Monterey que estaba hundido. Sin apenas tocar el equipo y con salidas importantes como Sergio Ramos y Sergio Canales, lo llevó a la final de la Leagues Cup, que perdería ante Toluca el pasado domingo.

Ahí, dejó claro que sólo había tenido que tocar las fibras sensibles de un grupo muy válido para que éste se levantara y diera todo lo que tiene dentro. El ex del Sevilla FC afronta ahora el campeonato local con el objetivo de meterse en el desenlace final y lo hace, como todo, con el positivismo que le caracteriza.

Y con una frase por delante que ha dicho toda su carrera y que no duda en repetir: "Yo amo el fútbol". "Cuando hablo, hablo con profundidad, lo digo porque después, agarran esto para armar otros temas, todo lo que veo en futbol me parece positivo, lo deseé siempre, desde que era un niño hace mucho. Entonces, no veo contras en el futbol. Por ahí se hablan de los terrenos de juego, pero antes jugábamos en la tierra...", afirma un entrenador que siempre ha demostrado que no le gustan las excusas.

Almeyda y su positivismo perpetuo

"Yo no soy parte de los que han hablado negativo, si ven mis conferencias, en todo momento estuve contento esta copa -lo dijo antes de la final-. Todo lo que se juega es lindo. Amo el futbol, me dedico a esto y soñé con esto. Estar en un estadio como en el que vamos a jugar me parece espectacular. No le veo nada negativo", añade el argentino, que incluso comenta algo personal que nadie valora o, incluso, rechaza.

Y es curioso que lo nombre una persona que se ha recorrido medio mundo tras jugar en la selección argentina y en importantes clubes europeos, aparte de que, como entrenador, también se ha movido ya bastante. "Los viajes en avión que hacemos me parecen espectaculares. Si no hubiese sido por el futbol, nunca habría viajado en avión. La comida que nos dan me parece impresionante, nunca hubiese comido dos platos, y esto con el argentino y de hambre, me llena un poco de otras cosas", admite humilde Matías Almeyda.

¿De qué trabajaría Almeyda si no hubiera sido futbolista?

No es la primera vez que Almeyda da valor a lo que muchos futbolistas y otras personas relacionadas con este deporte pasan por algo. Él se siente un privilegiado por todo lo que ha vivido y lo está viviendo. Y así lo reflejaba en declaraciones a Infobae. "El fútbol nos permite conocer diferentes culturas, otros países, viajar en avión, conocer otras personas, comer cosas ricas. Si no hubiese sido por el fútbol, yo en lo personal hubiese hecho otro trabajo, que no sé cuál iba a ser”, admite.

Matías Almeida va más allá y recuerda que es uno de los negocios que más dinero mueve el mundo. "¿A cuántos nos da de comer? Qué gratitud, ¿no? El fútbol para mí, bien utilizado, es un remedio para mucha gente”, reflexiona el ahora técnico argentino.

El ex del Sevilla y un ciclo que no pudo cumplir

El ex del Sevilla, que se declara "optimista" por naturaleza y reconoce que le pone "corazón a las cosas", no sólo valora lo que le da el fútbol, sino también a las personas que conoce. Incluso a las que le fallan. “El fútbol y la vida te dejan amistades y el conocimiento de personas buenas y malas”, admite.

Y, en cuanto su filosofía, le gustan los planes a la largo plazo, como el que veía en Nervión. Aunque acabó mucho antes que el ciclo de tres años que se planteó. "En el fútbol no hay magia, en tres partidos no vas a inventar nada. Creo en el trabajo a largo plazo”, reflejó en ESPN, donde también dejó un recadito que podrían aplicarse en la planta noble del Sánchez Pizjuán. “Voy a los lugares donde siento que me quieren, que van a respetar mis proyectos y mis tiempos”, reconoce.