El papel de los ultras del fútbol marroquí en la entrada masiva a Ceuta

El tiempo pasa y cada vez hay más investigaciones que señalan a Marruecos como culpable del asalto a Ceuta el pasado 30 de julio, una de ellas pone el foco en el fútbol y sus aficionados más radicales

La ciudad autónoma de Ceuta continúa sobrepasada tras la entrada masiva de inmigrantes procedentes de Marruecos que tuvo lugar el pasado 30 de julio, cuando al menos 80.000 personas entraron en territorio español por vía marítima, bordeando el espigón del Tarajal, o a pie por la frontera. Mucho se ha hablado desde entonces de los motivos por los que ocurrió ese fatídico suceso para Ceuta y cada vez son más las investigaciones que señalan a Marruecos como instigador de lo ocurrido. De hecho, un informe de la Policía Nacional, exactamente del Centro de Extranjería y Fronteras (CENIF), entregado a la jueza María Tardón, magistrada encargada de investigar la invasión a Ceuta ese día en la Audiencia Nacional, señaló la importancia "imprescindible" que tuvieron las redes sociales en un hecho coordinado bajo la "dirección estratégica" de Marruecos.

Según dicha investigación, "los aficionados del Maghreb Tetuán y los aficionados del Raja Casablanca" han celebrado con "alegría" lo ocurrido en Ceuta a finales de julio. De hecho, se han podido ver tifos en las gradas de algunos estadios con proclamas a favor de lo ocurrido y pidiendo la anexión de Ceuta y Melilla a Marruecos. Tal y como apunta 'El Debate', la reacción del mundo del fútbol marroquí, concretamente de muchos grupos hinchas, hace pensar a los investigadores que los aficionados jugaron un papel importante en la planificación del asalto a la frontera española.

Seguidores de equipos como el Maghreb de Tetuán o el Ittihad de Tánger habrían tenido una importancia más que relevante en la "viralización" de los mensajes que provocaron la avalancha sobre Ceuta. Incluso el citado medio va más allá, informando de la utilización de las estructuras ultras del mundo del fútbol marroquí como interlocutores de un plan con "guiado activo" de las Fuerzas de Seguridad de Mohamed VI. Este sería uno de los hilos de lo que la jueza estaría intentando tirar en la investigación.

Igual que pasa en el resto del mundo, los grupos radicales de los clubes de fútbol tienen una gran organización detrás, con sus propios canales de comunicación y una gran disciplina interna que los mantiene preparados para movilizarse en relativamente poco tiempo. Estando además unidos en otros aspectos más allá del deporte, como la política.

Refuerza esta teoría que entre los jóvenes que entraron el pasado 31 de julio a Ceuta haya varios relacionados con el grupo ultra del Raja de Casablanca, los Green Boys. Además, miembros del grupo radical del Maghreb Atlético de Tetuán, Siempre Paloma, llegaron a posar con una pancarta que reclamaba la soberanía de la ciudad y del resto de territorios españoles en el norte de África en la mismísima puerta del ayuntamiento ceutí.

Todo esto lleva a pensar que desde las altas estancias marroquíes que planificaron el asalto a Ceuta usaron a las aficiones de fútbol más radicales del país para su propósito. Quizás no directamente, pero sirvieron como instrumento para lograr el objetivo final.