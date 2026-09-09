De ser objetivo del Sevilla a acabar en la Serie B italiana

El delantero italiano, tras jugar el último año en el Cagliari, ha firmado por un año con el modesto Modena; James Rodríguez, cerca del Avellino

Las estrellas sin equipo van encontrando poco a poco acomodo y aunque aún son muchas las que se encuentran sin definir su futuro (Jadón Sancho, Dani Carvajal, Benzema, Icardi...), hay otras que han preferido dar un paso atrás para seguir ilusionándose con el fútbol.

Jamie Vardy anunció su fichaje por el Burnley a principios de semana y, aunque ayer no estuvo presente en el partido de su equipo, su fichaje sirvió de revulsivo y sacó un importante punto a domicilio.

Otro que también ha decidido dar un paso atrás para seguir en activo es el internacional italiano Andrea Belotti. El histórico delantero del Torino, principal candidato a ser el sustituto de En-Nesyri en el Sevilla en los últimos años de Julen Lopetegui, cuando no renovó con el 'Toro', no ha encontrado continuidad desde entonces. Roma, Benfica, Como y Cagliari son los equipos en los que ha militado en los últimos años. Y ahora reforzara al Modena, un histórico que está en la Serie B y que aspira este año al ascenso.

Será el regreso de Belotti a la categoría que le lanzó, ya que en la temporada 16/17 hizo 26 goles en 35 partidos con el Torino y fue el héroe que devolvió al conjunto de Turín a la Serie A. "El Modena FC anuncia que ha adquirido el rendimiento deportivo de Andrea Belotti, quien ha firmado un contrato hasta el 30 de junio de 2027 y ha elegido la camiseta número 11", publica el equipo de la Emilia-Romaña.

El campeón de Europa 2020 con Italia, a sus 32 años y con 180 goles anotados como profesional, espera que en el Modena acabe su pesadilla con las lesiones, que han lastrado su carrera en las últimas temporadas.

James Rodríguez puede ser el próximo en caer

La llegada de Belotti podría no ser la única estrella que aterrice en la Serie B a la que en los últimos años han llegado Buffon, Franco Vázquez... Según publica Tuttosport, el Avellino, otro de los equipos que quieren pelear por el ascenso, se ha interesado en el retorno a Europa de James Rodríguez.

El colombiano está sin equipo y tras su buen Mundial ha vuelto a cotizarse. “Se está intentando convencer al jugador de 35 años para que se una al Avellino para jugar en la Serie B. Habrá que esperar uno o dos días para saber si el acuerdo se concretará”, publica.

El ex de Real Madrid o Rayo quiere seguir jugando en la selección colombiana y necesita continuidad. Según publican en Italia, Alessandro Nesta, técnico del Avellino, ha contactado con él para tratar de convencerlo. Sus últimos equipos tras dejar el Rayo han sido el León mexicano y el Minnesota United FC de la MLS, con quienes finalizó su contrato en julio.