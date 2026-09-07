Otra estrella libre encuentra equipo: Jamie Vardy vuelve a Inglaterra para jugar en el colista de la Championship

El Burnley anuncia el fichaje del histórico delantero del Leicester City, que su última temporada jugó en el Cremonese, en la Serie A italiana

Uno de los grandes nombres que estaban sin equipo a estas alturas y sobre el que se dudaba su continuidad en el mundo del fútbol, Jamie Vardy, ha confirmado que seguirá en activo y que regresará al fútbol inglés para reforzar al Burnley.

Vardy jugará en la Championship (Segunda división inglesa), hasta final de temporada. Pero no se enfrentará a su equipo de toda la vida, pues el histórico Leicester City milita este año en la EFL League One, tercera división del fútbol inglés,

A sus 39 años Jamie Vardy llega de jugar en la Serie A con el Cremonese, con el que perdió la categoría la pasada temporada. Tras rescindir su contrato con los italianos, se debatía si seguir jugando o no, pero finalmente ha aceptado la oferta de los 'Clarets', que han empezado muy mal la temporada, ya que han empatado dos partidos y perdido tres después de cinco jornadas. Marcha colista, aunque la zona baja de la tabla está muy igualada y un resultado positivo puede sacarlo de ahí.

"El Burnley Football Club se complace en anunciar el fichaje del experimentado delantero Jamie Vardy con un contrato hasta el final de la presente temporada", publica el club de la localidad del mismo nombre, integrado inglesa en el condado de Lancashire.

"Estamos encantados de dar la bienvenida a Jamie al Burnley FC. Su experiencia y liderazgo serán inestimables para nuestra plantilla, y creemos que puede tener un impacto significativo en nuestra temporada. Jamie tiene una trayectoria contrastada y estamos deseando verle con la camiseta del Burnley", añade su nuevo entrenador, Nicky Hayen, en la página web del club.

Vardy, encantado con volver a la Championship

El propio Vardy dejaba unas palabras, en las que mostraba su compromiso y se mostraba ilusionado por regresar al fútbol británico tras su experiencia italiana. "Estoy muy feliz de estar ahora aquí, en el Burnley FC. Este club tiene una auténtica historia futbolística y unos aficionados apasionados que merecen un equipo que los represente a ellos y a su ciudad. Estoy deseando empezar sobre el césped y ayudar al equipo a ir en la dirección correcta", indica el delantero de Sheffield, que cumplirá los 40 años el próximo enero.

La leyenda del Leicester City llega para ayudar en una categoría que conoce, ya que tiene dos ascensos desde la Championship, en 2013-14 y 2023-24. En el último fue clave, ya que ayudó con 18 goles. En esa categoría ha anotado 38 de los 244 tantos que ha marcado a lo largo de su carrera deportiva. La pasada temporada, en la Serie A, marcó 7 goles en 29 partidos. En un equipo pequeño. Lo que demuestra que, pese a su edad, su olfato goleador sigue inmutable.

Jamie Vardy podría debutar este mismo martes, ya que el Burnley se enfrenta a domicilio al Wrexham, un equipo que ahora mismo está en mitad de tabla de esta Championship.