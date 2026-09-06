El fichaje de Karim Benzema, frenado por un contrato inesperado

El jugador quería volver a su antiguo club y para ello se ha desvinculado del Al-Hilal, pero una cláusula comercial se lo impide

Karim Benzema es otra de esas estrellas que, finalizado el periodo de fichajes, está sin equipo y puede firmar por cualquier club con plazas libres. El ex del Real Madrid, que empezó la temporada en la Liga saudí con el Al-Hilal, logró cerrar un acuerdo para desvincularse del que ha sido su equipo las tres últimas temporadas y ser libre para negociar con quien quisiese a partir de ese momento.

O eso creía, porque un impedimento inesperado le ha marcado el camino a seguir y, de no solucionarlo, podría ser el final de su brillante carrera a los 38 años.

Las intenciones de salir de la Liga saudí podrían estar en su deseo de retirarse como jugador en la ciudad que le vio crecer y en el equipo del que salió: el Olympique de Lyon.

Benzema ganó cuatro ligas con el equipo lionés antes de dar el salto al Real Madrid, cuando el Lyon era el claro dominador de la Ligue 1 antes de que los dineros emiratíes compraran el PSG y lo pusieran al frente del campeonato francés.

El Lyon estaba por la labor de acoger a su antigua estrella

El Lyon estaba por la labor, según apunta L'Equipe. Y este mismo verano barajó incorporar a su antigua estrella. No obstante, no podía hacerlo poque aún tenía contrato con el Al-Hilal y su traspaso podría ser prohibitivo.

En su día, Benzema puso en duda su regreso. "Es difícil decir que quiero volver allí, porque dejé una imagen muy bonita... Nadie sabe lo que puede pasar. No se trata de tener miedo a volver, pero a veces es mejor que las cosas se queden como están", indicó hace unos meses. Sin embargo, parecía más cerca que nunca.

Si quería fichar por su antiguo equipo tendría que ser él el que diera el paso. El internacional galo lo dio al lograr la desvinculación del que era su equipo hasta hace unos días, pero se ha encontrado con una sorpresa que, por ahora, le impide regresar. O firmar por cualquier club europeo -también se habló de querer jugar en la Premier- en los próximos años.

Benzema tiene contrato con la Liga saudí hasta 2030

El problema radica en una cláusula del contrato que firmó cuando llegó al Al-Hilal y también se convirtió en embajador de la Liga saudí. Según este medio francés, Benzema tiene un contrato de imagen hasta 2030 con la Saudi Pro League, por el que no podría firmar por ningún club europeo.

El Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí (PIF), que fue el que financió su fichaje hace tres años, exige determinadas condiciones a las grandes figuras ligadas comercialmente al campeonato. Para poder firmar por el Lyon, Benzema tendrá que resolver antes este obstáculo, algo que no parece sencillo.

Ante esta situación, su futuro es una incógnita y no sería descartable una posible retirada del fútbol. A sus 38 años ya no le queda nada por ganar y puede presumir de haber vivido una carrera envidiable. Aparte de haber ganado una millonada tras su paso por la Liga árabe.