Jugoso ingreso para el Sevilla gracias a un jugador del Betis: del 'Maguito' a 'Carlitos', nuevo ídolo del América de México

El Levante UD ha traspasado a las 'Águilas' al mediapunta sevillano de 23 años, en una operación en la que el verdiblanco Álvaro Fidalgo ha resultado clave y que ha reportado un oportuno pellizco económico para el club nervionense en un momento delicadísimo a nivel financiero

Del 'Maguito' a 'Carlitos'. El Club América de México ya tiene nuevo ídolo, después de cerrar con el Levante UD una operación que ha sido muy provechosa para el Sevilla FC y en la que ha tenido un esencial papel de mediador un actual futbolista del Real Betis. Las cosas del mercado de fichajes, que ya de por sí siempre es ciclotímico y se hace aún más imprevisible en su recta final. En total, entre unas cosas y otras, el atacante de 23 años acabará reportando casi 3,5 millones de euros a las necesitadas arcas del Sánchez-Pizjuán.

El conjunto de las 'Águilas' se ha hecho con los servicios del talentoso mediapunta sevillano Carlos Álvarez, por quien pagará al conjunto granota un fijo de seis millones de euros más 1,5 millones más en variables en un fichaje en el que ha resultado clave una conversación que el canterano blanquirrojo ha mantenido con el futbolista verdiblanco Álvaro Fidalgo, quien vistió la camiseta azulcrema del América entre febrero de 2021 y finales de enero de este 2026.

De ese montante final, al Sevilla FC le corresponde cerca de dos millones de euros (exactamente 1,8 kilos) que, gracias a esa inestimable colaboración de un activo del eterno rival como es Fidalgo, le dieron oxígeno extra al filo de un activo 'deadline' en el que se reforzó con los cedidos Félix Correia, Lucas Stassin y Youssouf Fofana. Cuando traspasó a su prometedor canterano por sólo un millón al Levante UD en el verano de 2023, el club de Nervión se reservó un 40 por ciento. Ese pedazo se rebajó hasta un 30% después del ascenso de los valencianos a Primera división; pero a cambio, eso sí, percibió una prima de 500.000 euros.

El primer mensaje de Carlos Álvarez como jugador del Club América de México

"Hola, 'Águilas', soy Carlos Álvarez, tengo muchas ganas de conoceros, y nada, ya soy un 'Águila' más". Ése ha sido el primer mensaje del joven futbolista hispalense nada más aterrizar en la capital de México en la madrugada de este domingo (hora española).

Una delegación de su nuevo equipo le estaba esperando en la terminal con un chándal con sus nuevos colores que no dudó en enfundarse antes de montarse en el coche oficial que fue a recibirle y en el trayecto hasta el mítico Estadio Azteca ha concedido su primera entrevista. "Muy feliz, muy feliz", ha remarcado de manera insistente tras su fichaje.

La conversación entre Carlos Álvarez y Álvaro Fidalgo: "No le conocía en persona, pero fue increíble"

En un adelanto de esta entrevista, 'Carlitos' ha reconocido el papel que jugó Álvaro Fidalgo y ha asegurado que emprende esta aventura cargado de motivación. "Con el que sí hablé fue con Fidalgo. Me habló increíble del club y puso a mi servicio todo, absolutamente todo lo suyo. Es súper buena persona, así que muy contento. Y a él no lo conocía, o sea, no lo conocía personalmente; pero a raíz de todo esto surgió la conversación, hablamos y tal. Y muy bien", ha señalado sobre el actual centrocampista verdiblanco, que firmó 22 goles y 30 asistencias en 228 partidos oficiales con el Club América.

"Tengo muchas ganas, la verdad. Estoy muy motivado, tanto de conocer el club como de conocer el país. Me da mucha curiosidad y creo que me va a gustar mucho. Me da esa sensación", ha explicado un Carlos Álvarez a quien no se le borraba la amplia sonrisa con la que afronta esta tercera aventura de su aún incipiente carrera. Acaba contrato en 2027 y el Sevilla FC siempre ha estado atento a un posible regreso.

La trayectoria deportiva de Carlos Álvarez

Tras militar en el Sevilla FC desde categoría Benjamín, logró ascender hasta el Sevilla Atlético -4 goles y 13 asistencias en 84 partidos- pero sólo participó testimonialmente con el primer equipo -3 citas y un tanto-; así que optó por marcharse al Levante UD en el verano de 2023. Allí se convirtió en el héroe del ascenso granota, con un golazo antológico sobre la bocina en un duelo contra el Burgos CF, y ha sumado 105 encuentros en los que ha celebrado 14 dianas y ha repartido otras 14.