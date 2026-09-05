Sevilla 0-4 Barcelona: Dos minutos letales para cumplir implacable guion

El Sevilla Femenino cayó goleado contra el Barça lastrado por dos goles en la prolongación del primer tiempo que pusieron fin a la digna resistencia de las nervionenses

El guion contra el Barcelona en la Liga F siempre es el mismo, la repetición del mismo capítulo y el verdadero objetivo se resume a resolverlo de la forma menos dolorosa posible a sabiendas que la derrota está prácticamente asegurada.

Y desde este prima realista, el Sevilla Femenino dio la cara dentro de sus posibilidades contra las campeonas de todo al llegar a la prolongación del primer tiempo con solo 0-1, si bien en dos minutos letales del alargue las catalanas abrieron brecha para marcharse al descanso con 0-3. Ya en la segunda parte, con las locales dispuestas a resistir, solo únicamente cayó un tanto más para perder finalmente por 0-4.

Gol tempranero tras ocasión sevillista

El partido arrancó como se esperaba, con las visitantes volcadas en busca del primer gol y lo cierto es que no tardó en encontrar premio, tanto en cuanto a los diez minutos del encuentro Brugts pegó primero, eso sí, después de una ocasión clara por parte blanquirroja.

Tras el 0-1, el Barça buscó ampliar la venta con los numerosos recursos de los que dispone, pero el Sevilla no se amilanó e incluso dispuso de un acercamiento en el minuto 44' por parte de Andrea Álvarez, justo antes de que en los cuatro minutos de añadido se produjera la debacle.

Y es que, en un abrir y cerrar de ojos, el Barça resolvió el choque con tantos de Pina y Torrejón antes de la conclusión del primer acto, lo que dejó el partido visto para sentencia.

Un solo gol en contra en la segunda mitad

Aun así, las sevillistas trataron de levantarse para evitar una goleada mayúscula y lo consiguieron a pesar de que en el minuto 58' Vicky López hizo el cuarto. A partir de ahí, las locales lograron mantener su portería a cero e intentaron maquillar el resultado con un gol, si bien el marcador ya no se movería.

Ficha técnica:

Sevilla FC: Sullastres; Alba López, Marques, Iris Arnaiz, Esther (Barrios, 74’); Alicia (Isa Álvarez, 60’), Gemma (Sandra Castelló, 60’), Rosa Márquez; Laura Pérez (Cortés, 79’), Raquel y Andrea Álvarez (Clau Blanco, 59’).

FC Barcelona: Cata Coll; Torrejón, Paredes (Martina González, 79’), Martina Fernández, Brugts (Arife Calo, 61’); Sydney, Vicky López (Kika Nazareth, 61’), Pina (Patri Guijarro, 60’); Graham (Vizuete, 78’), Kerolin y Pajor.

Goles: 0-1 (9’) Brugts. 0-2 (45+2’) Pina. 0-3 (45+3’) Torrejón. 0-4 (58’) Vicky López.

Árbitra: Melisa López Osorio (comité extremeño).

Incidencias: Partido correspondiente a la segunda jornada de la Liga F Moeve celebrado en el Estadio Jesús Navas ante 980 espectadores.