Aplaude la planificación del Betis, ve a Pellegrini "muy contento" y avisa para el mercado de fichajes de enero: "No queda remanente, lo agotamos todo"

José Miguel López Catalán celebra la guinda del regreso de Dani Ceballos, que se estrena en una convocatoria para el primer partido en la UEFA Champions League contra el LOSC Lille; considera que el centro del campo ha quedado "bien cubierto" y valora de manera muy positiva el trabajo de Manu Fajardo

El vicepresidente del Real Betis, José Miguel López Catalán, ha atendido a los medios de comunicación en la mañana de este lunes desde el aeropuerto de Sevilla. Justo antes de tomar un vuelo con destino Lille para el reestreno en la UEFA Champions League y después de la comentada victoria del viernes ante el Real Madrid en LaLiga, el alto directivo verdiblanco también ha aprovechado para hacer un balance muy positivo del recién clausurado mercado estival de fichajes.

En su opinión, Manuel Pellegrini ha quedado "muy contento" a pesar de que finalmente no llegó el pivote que había reclamado públicamente. En este sentido, López Catalán señala a Facundo Bernal como sustituto de Sofyan Amrabat y remarca que además han suplido a Sergi Altimira con el reclamado regreso de Dani Ceballos. Asimismo, ha advertido de que al Betis no le ha quedado ninguna partida económica para poder acudir a la ventana de enero.

El mercado estival de fichajes y el regreso de Dani Ceballos

"El mercado de fichajes siempre conlleva un show, muchas expectativas, mucha ilusión por ver caras nuevas... Nosotros realmente hemos estado muy tranquilos este verano con una hoja de ruta muy clara como explicó Ángel (Haro) en la última rueda de prensa. Creemos que hemos hecho una buena planificación y hemos conseguido cubrir los puestos que queríamos cubrir: lateral izquierdo, pivote y delantero centro. Luego, hemos acabado además con la guinda de traer a Dani Ceballos, que es muy importante para nosotros. Creemos que tenemos una plantilla muy buena, con lo cual estoy contento con la planificación y ahora es en el campo donde hay que hablar".

"Sí, esperaba que Ceballos entrase en la lista de convocados, la verdad. Él venía con muchísimas ganas. Contra el Madrid era imposible, porque estaba recién llegado. Es verdad que también necesita un rodaje, como es normal, pero con la ilusión que tiene y por lo que nos están comentando de estos primeros entrenamientos, su incorporación al equipo creo que va a ser muy positiva".

La opinión de Pellegrini sobre la planificación y la gestión del centro del campo

"Durante todo este verano, Manuel ha estado muy contento y muy satisfecho con el equipo. Como sabemos, todos los entrenadores quieren más y más. Todos quieren mejorar las plantillas, porque siempre son mejorables; pero sinceramente estamos todos muy satisfechos. El centro de campo está cubierto, ha salido Amrabat y ha venido Facundo Bernal, que lo está haciendo muy bien; ha salido Altimira y ha venido Dani Ceballos. Estamos muy contentos todos, él (Pellegrini) por supuesto que también. Vamos a por todo".

Admite que aún puede haber alguna salida más y asegura que no hay dinero para fichar en enero

"A ver, nunca se descarta porque sabemos que hay algunos jugadores que cuentan menos y mientras haya mercados abiertos pues siempre es una posibilidad, pero realmente no hay una actividad importante y consideramos que la plantilla está cerrada. Para enero no ha quedado remanente. Vamos al límite y agotamos todo. Aun así, como siempre, sabemos cómo funciona eso y todo está siempre muy vivo".

"Cuando sea enero pues se valorarán los ingresos y gastos que ha habido por si realmente hay alguna partida más; pero lo normal, y ojalá sea así, es que no hagamos nada en enero porque será porque todo va bien. El mercado de invierno debe ser un mercado por si has tenido alguna lesión importante o algo así", ha concluido el vicepresidente y consejero delegado.