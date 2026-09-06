Dani Ceballos, una baja dolorosa y dos regresos más en la lista para la Champions

Pellegrini ha incluido al utrerano en la convocatoria para el debut continental contra el Lille, pero ha dejado fuera a Abde pese a entrenarse hoy con normalidad; Diego Conde y Lo Celso se estrenan

El Betis parte este lunes a primera hora hacia Lille para el estreno en la Champions League y el club heliopolitano ha facilitado esta tarde la primera lista continental de Pellegrini con un total de 23 expedicionarios.

Convocatoria que ofrece una mala noticia inesperada, tanto en cuanto todo apuntaba a que Abde estaría disponible para la máxima competición continental después de perderse el choque contra el Real Madrid por un proceso vírico.

Y es que el internacional marroquí fue la gran novedad del entrenamiento de hoy y se ejercitó con normalidad, si bien Pellegrini ha considerado conveniente no precipitarse al no encontrarse al cien por cien y lo ha dejado fuera de la lista. Una baja de peso que suma un partido más sin vestirse en lo que va de curso.

Dani Ceballos, Lo Celso y Diego Conde entran en su primera convocatoria

Por el contrario, la mejor noticia de la lista la protagoniza Dani Ceballos, que ingresa en su primera lista tras consumarse su regreso a La Palmera en el último día de mercado. El utrerano ya había avisado que esperaba estar y que lo había hablado con el técnico, que lo ha visto preparado para viajar con el resto del grupo y, probablemente, debutar.

También ha entrado Giovani Lo Celso, inédito en el presente curso al volver más tarde por su presencia en el Mundial y regresar con molestias. El argentino ya está listo y podría estrenarse esta campaña contra el Lille.

Aquí no acaban las buenas noticias, pues igualmente se estrena en una convocatoria bética oficial Diego Conde, fichado este verano y lesionado en el hombro en el partido de pretemporada contra el Granada. El madrileño entrena desde hace unos días con normalidad una vez recuperado, ya es uno más y viaja a Francia para empezar a competir con un brillante Valles y con el tercer portero Manu González, también citado.

Solo tres bajas forzadas para Lille y una por decisión técnica

Por ende, los únicos efectivos de la plantilla que se quedan en Sevilla son Diego Llorente, que se fracturó la nariz contra el Real Madrid al chocar con Marc Roca, el lesionado Aitor Ruibal, el ya mencionado Abde e Iker Losada, fuera por decisión técnica una vez que no se fraguó su planeada salida en el mercado estival.

Esta es la lista completa de Pellegrini para el partido de Champions del próximo martes: Álvaro Valles, Diego Conde, Manu González, Héctor Bellerín, Ángel Ortiz, Marc Bartra, Natan, Valentín Gómez, Junior, Fran García, Marc Roca, Facundo Bernal, Nelson Deossa, Pablo Fornals, Álvaro Fidalgo, Dani Ceballos, Giovani Lo Celso, Isco, Antony, Riquelme, Morante, Cucho Hérnandez y Parrott.