Lo de Álvaro Valles es una locura: el espectacular promedio de porterías a cero y penaltis parados del meta del Betis

El de La Rinconada ha evitado el gol en casi la mitad de los lanzamientos que ha recibido desde los once metros en partidos LaLiga EA Sports. Además, de cada dos partidos y medio que juega termina imbatido en uno

El Real Betis se llevó un revolcón en su visita de la semana pasada al Levante UD (5-2) y encajó cinco tantos después de no haber concedido ninguno en las dos primeras jornadas de LaLiga EA Sports 2026/2027, disputadas ante la Real Sociedad (1-0) y el Valencia CF (0-1), respectivamente. En la noche del viernes, en el choque ante el Real Madrid que inauguraba la cuarta cita del curso, el equipo de Manuel Pellegrini volvió a dejar su portería a cero gracias al penalti detenido en el 90+5' por un espectacular Álvaro Valles. El rinconero presenta números de auténtica locura: sólo encaja en el 44 por ciento de los penaltis que le lanzan y ha terminado imbatido en el 38% de sus encuentros oficiales como verdiblanco.

El Betis presume de un consumado para-penaltis: sólo ha encajado gol en 9 de 16 penas máximas

Como resalta Pedro Martín, periodista de la Cadena Cope, en su cuenta de estadísticas en redes sociales @pedritonumeros, Álvaro Valles sólo concede goles en la mitad de los penaltis que le lanzan. En concreto, en un 44 por ciento de las veces.

Estudioso nato de la materia, y entrenado por otro obsesionado especialista como es Toni Doblas, sólo ha tenido que recoger el balón de las redes de su portería en nueve de los 16 disparos desde los once metros que ha recibido a lo largo de su trayectoria en LaLiga EA Sports -en Copa del Rey y en competición europea aún no le han tirado ninguno-.

Los cinco penaltis parados por Valles en Primera

El meta de La Rinconada ha conseguido parar cinco de las 16 penas máximas que le han tirado en LaLiga EA Sports y además ha visto como otros dos disparos se marcharon fuera. Antes de amargar a Kylian Mbappé, en la victoria por 1-0 ante el Real Madrid, el retornado canterano se interpuso en el camino de Pepelu, en un Betis 2-1 Valencia de la 25/26 en el que también dio puntos a su equipo.

Antes de volver a casa, todavía como meta de la UD Las Palmas, Valles detuvo otros tres penales en la máxima categoría nacional a Giuliano Simeone (entonces en el Deportivo Alavés), a Artem Dovbyk (Girona FC) y a Gorka Guruzeta (Athletic Club); todos ellos en la campaña 2023/2024.

Es decir, en Primera división sólo ha concedido nueve tantos desde los once metros: Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Azzedine Ounahi (Girona), Ante Budimir (Osasuna) y Lamine Yamal (Barceona) le batieron en la pasada 25/26, ya como meta del Real Betis. Por su parte, como portero del cuadro grancanario sólo cedió frente a Artem Dovbyk (Girona), Ángel Correa (Atlético de Madrid), Ilkay Gündogan (Barça), Bebé (Rayo Vallecano) y Pepelu (Valencia); todos ellos en la 23/24. Además, en LaLiga Hypermotion tampoco tiene un mal porcentaje: tres penaltis parados de nueve (33,3 por ciento).

Álvaro Valles echa el cerrojazo a la portería del Betis: a cero en 14 partidos de 37

El meta de 29 años ha empezado la temporada a un nivel altísimo y sintiéndose más titular que nunca. Con el recién fichado Diego Conde lesionado tras sufrir en pretemporada una luxación de hombro y con la única competencia del joven Manu González, Álvaro Valles se olvida de momento de las clásicas rotaciones de Pellegrini y oposita a mantenerse en el once de cara al soñado debut en la UEFA Champions League del próximo martes ante el LOSC Lille.

No es para menos, en los cuatro encuentros disputados en esta 26/27 ha terminado sin encajar en tres de ellos; dando así continuidad a sus óptimos registros en la pasada 25/26, cuando firmó 'clean-sheets' en 8 de sus 24 partidos ligueros y en 3 de los 5 que jugó en la UEFA Europa League. Es decir, a lo largo de sus 37 duelos oficiales con el primer equipo del Real Betis ha dejado a cero su portal en 14 ocasiones (37,8 por ciento).