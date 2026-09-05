El Betis blinda una nueva perla antes de "su gran año": Nikita Doronis, en el trampolín de Natan y Sergi Altimira

El club ha estado rápido para cubrirse las espaldas con el joven delantero ante su cercano final de contrato y su interesante proyección. "Sigo trabajando y soñando", ha explicado el letón. ESTADIO Deportivo ha hablado con Pol Fosch, su preparador físico personal, que augura para él una muy positiva 2026/2027

La cantera del Real Betis ha sacado las castañas del fuego de una planificación en la que sólo consta finalmente una gran venta en el recién clausurado mercado estival de fichajes, la de Sergi Altimira al Sporting CP por 18,2 millones de euros más variables, a pesar de que los cotizados Ez Abde y Natan de Souza manejaban también pretendientes de postín.

Entre los traspasos de Pablo García (Racing Santander), Nobel Mendy (Hull City, vía Rayo Vallecano), Gnangoro Bouare (Rayo), Mateo Flores (Arouca FC) y Guilherme Fernandes (Córdoba CF) el club han percibido unos 16 millones de euros de ganancias directamente desde sus escalafones inferiores. Ahí se abre camino de manera paciente pero constante el joven Nikita Doronis, que en las últimas horas ha protagonizado un flamante blindaje en la cantera bética.

El delantero letón Nikita Doronis renueva su contrato con el Real Betis hasta 2029

Nikita Doronis, que roza los 190 centímetros y tiene 18 años recién cumplidos, terminaba contrato el próximo 30 de junio de 2027 y ha firmado una renovación por dos cursos más, hasta 2029. Así, la entidad se cubre las espaldas y premia la gran evolución del espigado delantero letón, que comparte secreto del éxito con Sergi Altimira, Natan de Souza o el también canterano Jorge Oreiro.

Nikita ha arrancado el curso con grandes expectativas. Tiene ficha con el Juvenil A de División de Honor y está llamado a ser una pieza importante del equipo que competirá en la UEFA Youth League, pero también será recurrente refuerzo en el Betis Deportivo en Segunda RFEF. En la pasada 25/26 anotó ocho goles en 22 partidos, se estrenó con el filial en Primera RFEF y llegó a ser llamado por Pellegrini para entrenar con el primer equipo. "Estoy muy contento continuar mi carrera en este gran club. Gracias por su confianza. Sigo trabajando y soñando", ha declarado.

Nikita trabaja día y noche por cumplir sus sueños: por la mañana, con el Betis; por la tarde, con Pol Fosch

El prometedor ariete, que llegó en el verano de 2024 procedente de la Escuela de Fútbol de Huesca, se prepara físicamente para sus retos de manera concienzuda y compagina sus entrenamientos con el Betis con la preparación física individualizada de Eleven Movement, empresa codirigida por Pol Fosch. Recientemente, ESTADIO Deportivo entrevistó al profesional catalán, quien avisaba en este periódico de las altas capacidades del letón.

"Nikita es un jugador con mucho potencial, físicamente es un animal y poco a poco también va entendiendo mejor el juego de aquí. Es un futbolista muy inteligente tácticamente y creo que poco a poco le irá dando mucho al Betis. Al final, a estos jugadores que vienen de fuera de España al principio les cuesta un poco cuando llegan; pero creo que este año será un gran año para él", ha augurado su preparador físico personal en declaraciones a este periódico.

El potencial de Jorge Oreiro y el margen de crecimiento de Natan o Altimira

"Trabajamos con bastantes jugadores. La empresa Eleven Movement tiene sede en Barcelona. La llevo con un socio y trabajamos con bastantes jugadores del Barça, sobre todo de cantera, y aquí en Sevilla se dio esta casualidad con Vitor Roque y a partir de ahí han salido algunas cositas más. Un jugador profesional demanda muchas horas y no puedes tener más de dos y que, preferentemente, esten en la misma ciudad o muy cerca. Generalmente nos llegan por representantes que contactan con nosotros para dar un pequeño extra a sus jugadores y la verdad es que con todos nos ha ido muy bien", explicó Pol Fosch a ED.

"Jorge Oreiro es un central con un potencial brutal. Tiene mucha calidad y está creciendo mucho físicamente; pero aparte por el trabajo, porque está en la edad de crecimiento, es un jugador que se está haciendo y que el año pasado hizo un curso muy bueno con el Betis Deportivo. El trabajo con Jorge o con Nikita, que están en edades de crecimiento y de formación, se trabajan otras cosas y se intenta fomentar la creación una estructura de trabajo, que Sergi y Natan ya tienen consolidada por los años que llevan de trabajo. De momento, nos va muy bien con todos ellos", añadió el físio.