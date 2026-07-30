Natan, Sergi Altimira, Jorge Oreiro, Nikita... el método físico que triunfa en el Betis: así se prepara un futbolista de alto rendimiento

La pretemporada alcanza su ecuador y los equipos se preparan para una temporada larguísima, especialmente para los que han jugado el Mundial 2026 y disputarán tres competiciones en la 26/27. ESTADIO Deportivo habla con Pol Fosch, preparador físico especializado en alto rendimiento, prevención y readaptación de lesiones en su empresa Eleven Movement, donde trabaja con varios jugadores verdiblancos

"Tanto Natan como Sergi Altimira este año han llegado a la pretemporada a un nivel muy alto ya. Habiendo hecho su descanso antes de ponerse a trabajar pero siempre con unas sensaciones y con unas ganas de querer tocar balón ya y empezar a volar. Natan me decía hace un par de semanas. '¡Es que no hay liga hasta dentro de un mes! Es una máquina competitiva. Quiere que empiece ya", explica Pol Fosch en una charla con ESTADIO Deportivo, dentro de una amplia entrevista en la que analiza más en profundidad el secreto del altísimo rendimiento que el Real Betis ha encontrado en ambos futbolistas.

Rédito deportivo, en el caso del brasileño y ya también económico en el caso del catalán; pero con una excelente preparación física como base de ese éxito que aún tiene mucho margen de construcción. Tras trabajar con Sergi Altimira desde 2021 y ejercitar a Vítor Roque en el Barça, el trabajo se le acumuló en Sevilla con la breve estancia del 'Trigrinho' y con el hecho de que Natan de Souza se sumase a su método por las buenas referencias que había recibido. Todo ello llevó a Pol Fosch a inaugurar una sede permanente de Eleven Movement en Barcelona junto con un socio y a mudarse él a Sevilla.

En la capital andaluza se han sumado canteranos como el delantero juvenil Nikita Doronis o el central del Betis Deportivo Jorge Oreiro, así como varios jóvenes de los escalafones inferiores del Sevilla FC. antes de intentar resumir el trabajo de todo un año para alcanzar una forma física óptima.

Así se prepara físicamente a un futbolista profesional a lo largo de todo el año: el método de Pol Fosch,

Vacaciones: dos semanas de necesaria desconexión física y mental

"Depende del jugador. Si viene del Mundial, si juega una competición, dos, tres… Hay muchas cosas que valorar, pero después de terminar la temporada se les da un descanso absoluto de alrededor de unos 14 días. Porque ese es el plazo en que el cuerpo aún no tiene pérdidas exponenciales a nivel de forma física y es un tiempo prudencial para que limpien la mente. Se les dan dos semanas 'off'. Ellos están acostumbrados a entrenar y siguen haciendo cosas, pero que lo hacen más por gusto que por obligación", explica Pol Fosch.

'Summer break': trabajo de reintroducción antes de volver a los entrenamientos

"A partir de esos 14 días, si tú no haces nada, las pérdidas físicas sí son muy grandes y luego volver al punto óptimo cuesta muchísimo. Una vez entienden esto, lo aceptan y están muy abiertos a trabajar. A partir de ahí, está lo que llamamos el 'Summer break' o el 'Summer off-season'. Por ejemplo, Natan estaba citado el 7 de julio para las revisiones médicas".

"Él paró de competir el 24 de mayo. Hizo sus 14 días de vacaciones y Sergi, más o menos igual. Tras el descanso hacen una semana de reintroducción, que normalmente se la pongo también a nivel autónomo -ellos eligen un poco lo que hacer-. Ya a partir de mediados de junio, más o menos, empezaron con un trabajo mucho más estructurado", destalla el fundador de Eleven Movement.

Pretemporada e inicio de curso: momento para mejorar los puntos débiles

"Lo que hacemos es intentar mejorar los puntos débiles de cada jugador. Es un momento en el que, como no hay competición, puedes apretar muchísimo sabiendo que, si se tiran dos días con agujetas no pasa nada. Ya readaptarás el trabajo de los siguientes días. Trabajamos altas cargas de fuerza, generamos fatigas aeróbicas muy altas, a veces sin impacto. Puede ser en bicicleta, para sacarle un poquito del punto más lesivo.

"El trabajo en fatiga genera adaptaciones que luego durante la temporada aportan beneficios. En resumen, intentamos que el jugador entrene para poder jugar 90 minutos hoy, 90 el miércoles, 90... sin que eso sea una carga muy alta. Por tanto, aprovechamos estos 'breaks' para apretar y generar adaptaciones que hagan luego que el cuerpo se encuentre cómodo".

El objetivo durante la temporada: prevenir la acumulación de fatiga y las lesiones

"Hay que entender que las lesiones siempre llegan en un momento en el que hay acumulación de fatiga, que es un factor de riesgo. Por lo tanto, si logramos hacer que el jugador llegue al 70' con menos fatiga estás reduciendo este riesgo. La 'off-season' es clave para ello, aunque luego ellos hagan su pretemporada, porque estás atacando puntos en concreto que son sus puntos débiles".

"Puedes mejorar las condiciones, pero lo que te hace estar en forma es jugar. No hay más. Por lo tanto, el trabajo está basado en reequilibrar el cuerpo, controlar sobrecargas, desactivar o activar musculaturas... Podemos trabajar cinco días por semana y gran parte de las sesiones ser ejercicios correctivos. Que el jugador esté cómodo y pueda salir al día siguiente al campo para entrenarse o jugar un partido sin molestias. O que las pequeñas molestias no se acumulen creando una lesión".

"Las lesiones -sobre todo las musculares- se dan cuando hay una sobrecarga mantenida en el tiempo. Si te sobrecargas un día no se rompe el músculo. La continuidad te da mejor condición física y más opciones de jugar porque siempre estás disponible", explica Pol Fosch.