"Siempre estuve a tu lado...", la tercera equipación del Betis para una temporada de videojuego

Azul eléctrico, negro y verde flúor son las tonalidades que destacan en el modelo más rompedor de los tres elegidos por Hummel para vestir al Real Betis en esta temporada de regreso a la Champions League; con guiño incluido a la incondicional afición bética

La primera equipación que el Real Betis y Hummel presentaron para la temporada 2026/2027 fue la clásica, la verdiblanca de toda la vida, lucido ya en el último partido del curso anterior. El segundo uniforme, del no menos característico color verde y estrenado en el Trofeo Colombino de Huelva, aporta la pasión cofrade y un potente factor emocional con el homenaje a Sandra Peña que abandera una necesaria iniciativa social para luchar contra la lacra del bullying. El tercero es el modelo más rompedor, aunque igualmente apela al arraigo.

Esta equipación alternativa para una temporada de videojuego que se ha acabado haciendo realidad ha sido anunciada a primera hora de la tarde de este mismo jueves y el Real Betis la llevará por primera vez en el choque de este sábado contra la UD Almería sintiendo más de cerca que nunca el cántico "Siempre estuve a tu lado".

Los detalles de la tercera equipación del Betis para esta temporada

"La nueva indumentaria incorpora un patrón de franjas verticales en dos tonalidades, el azul eléctrico y el negro, colores habituales en las equipaciones alternativas del club, rematado con un acabado gráfico de efecto brochazo. Este recurso visual aporta profundidad y dinamismo al conjunto, reinterpretando de forma innovadora el característico patrón de barras asociado a la identidad del Real Betis Balompié", explica la entidad en un comunicado en el que ha dado a conocer esta nueva prenda que lanza al mercado.

El mismo diseño de la parte frontal se despliega de forma completa en la espalda de la camiseta, que está confeccionada "con un tejido técnico estructurado de alto rendimiento -la tecnología TechPro- para mejorar las prestaciones de la camiseta, proporcionando una mayor transpirabilidad, confort y rendimiento durante la práctica deportiva".

El Betis también resalta de este diseño los detalles en una tonalidad de verde flúor, que "generan un contraste de alta visibilidad que realza los diferentes elementos gráficos y refuerza la identidad visual del conjunto, presente también en el escudo, bordado en contraste flúor y negro".

La nueva camiseta del Betis ya está a la venta

En este escrito de presentación oficial remitido a los medios de comunicación, el Betis también subraya que tanto el logotipo de Hummel como el escudo del club se presentan con "bordados de alta definición, ofreciendo un acabado premium con una excelente resistencia al desgaste".

"Esta combinación de materiales técnicos, acabados de calidad y detalles bordados aporta una estética cuidada y un valor añadido tanto a nivel funcional como visual. En el interior del cuello figura el mensaje 'Siempre estuve a tu lado', frase icónica de uno de los cánticos habituales de la afición bética".

La equipación se completa con "un pantalón negro con chevrones en verde flúor y medias azules con la doble B también en verde flúor y parte superior en negro", detalla desde la entidad heliopolitana, que anuncia que el primer equipo la estrenará este sábado 1 de agosto en el partido que le enfrentará a la UD Almería en el Estadio Ciudad de La Línea. La prenda ya está disponible en las tiendas físicas y en la tienda online del Real Betis desde 84,95 euros; 76,46 euros para abonados y socios de Soy Bético.