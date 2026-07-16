Ve la luz la segunda equipación del Betis para la 26/27: un homenaje a Sandra Peña inspirado en la Semana Santa

El diseño incluye el título 'Verde Esperanza' en el cuello y se inspira en dos obras maestras del bordado sevillano: el manto 'Camaronero' de la Esperanza Macarena y el de la Esperanza de Triana

Después de que la primera equipación para la 26/27, la del regreso a la Champions, ya fuese anunciada en el último encuentro de la pasada Liga ante el Levante, con un diseño que no dejó indiferente a la afición, el Real Betis y Hummel han presentado este jueves su segunda indumentaria, que recupera el verde en distintas tonalidades y viene cargada de un fuerte valor simbólico, pues representa una alegoría de la Esperanza y una expresión de la identidad y tradición de la ciudad de Sevilla, como ha destacado el propio club.

Campaña ‘Verde Esperanza’ contra el acoso escolar, con la colaboración de la familia de Sandra Peña

Así, la camiseta incorpora, en la parte interior del cuello, el título "Verde Esperanza", que al mismo tiempo supone un mensaje vinculado a la nueva campaña de prevención contra el acoso escolar puesta en marcha por la Fundación Real Betis Balompié en colaboración con la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar (AEPAE), la cual se desarrollará a través de distintas iniciativas a lo largo de la temporada, como cuatro talleres de prevención y sensibilización en las canteras masculina y femenina, la escuela de fútbol de la Fundación y la escuela de fútbol Monsalvete, en el barrio de las Tres Mil Viviendas. Para ello, el Real Betis y su Fundación aportarán recursos humanos y logísticos propios para el desarrollo del proyecto durante todo el curso, destinando también el importe recaudado por la venta de 365 de estas nuevas camisetas (una al día durante un año) para reforzar su alcance.

Además, el lanzamiento de este proyecto social ha contado con la colaboración de la familia de Sandra Peña, joven abonada bética que se quitó la vida en octubre de 2025 tras comunicar y denunciar en su entorno cercano que sufría episodios de acoso escolar. En un emotivo vídeo de presentación, sus familiares muestran la citada camiseta, que está teniendo una gran acogida por parte de los aficionados.

Un diseño muy sevillano que no deja indiferente

Como explica la entidad de las trece heliopolitana, además del uso del verde, la camiseta integra elementos decorativos vinculados al bordado, el arte sacro, la azulejería, la orfebrería y la cerámica, rasgos distintivos de la artesanía local. De hecho, continuando con la alegoría de la Esperanza, el diseño se inspira en dos obras maestras del bordado sevillano: el manto de malla de la Esperanza Macarena, popularmente conocido como el manto 'Camaronero', diseñado y bordado por Juan Manuel Rodríguez Ojeda en 1900; y el manto de la Esperanza de Triana, diseñado por Juan Borrero en 1992 y ejecutado por el taller de Sobrinos de Esperanza Elena Caro en 1993, reformado en 2024 por el taller de Charo Bernardino.

La prenda incluye otros elementos reconocibles de esta iconografía, como la corona real, muy vinculada al Real Betis desde 1914; el ancla heráldica, como representación de la esperanza; y las 'mariquillas' de la Macarena. Los motivos florales, geométricos o clásicos predominan en esta nueva camiseta, que evoca el tejido damasco utilizado en tapicerías, mantos, mantones de manila y, en general, en todo tipo de artesanía popular.

Ya está a la venta y se estrenará en el Trofeo Colombino

Esta personalización de la prenda tiene continuidad en los canalés, que proporcionan ajuste y elasticidad. Por su parte, el escudo del Real Betis y la marca Hummel se incorporan a la prenda mediante la técnica del bordado. Todo ello, confeccionado con la tecnología TechPro, una solución textil que une comodidad, adaptabilidad y respuesta funcional del tejido durante el uso, con una estructura equilibrada entre ligereza, resistencia, transpirabilidad y confort térmico.

La prenda ya está disponible en las tiendas físicas y en la tienda online del Real Betis y será estrenada por el primer equipo ante el Recreativo de Huelva en la LVII edición del Trofeo Colombino, que se disputa este miércoles 22 de julio en la capital onubense.