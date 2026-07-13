Máxima expectación con la presencia del Betis en el Trofeo Colombino: gran ritmo en la venta de entradas

A su regreso de la concentración en Alemania, donde este próximo sábado disputará su primer amistoso, el conjunto verdiblanco se enfrentará al Recreativo de Huelva el miércoles 22 de julio a las 20:30 horas

El Real Betis ha arrancado este lunes su segunda semana de pretemporada en la ciudad alemana de Harsewinkel, donde lleva a cabo un 'stage' de preparación que tendrá como colofón el primer amistoso del verano. El modesto Sportfreunde Lotte, equipo que milita en categoría regional germana, servirá como piedra de toque el próximo sábado, a las 15:30 horas, en en el Stadion am Lotter Kreuz. Una oportunidad para ver los primeros esbozos del proyecto de Champions verdiblanco, que como es lógico está levantando una gran expectación.

De regreso a la capital hispalense, la plantilla verdiblanca iniciará una fase de trabajo en la Ciudad Deportiva Luis del Sol que se prolongará durante diez días, antes de viajar de nuevo para una segunda concentración en Irlanda. Esa presencia en casa servirá, además, para ir elevando el nivel con tres nuevos choques en diferentes puntos de Andalucía, arrancando el miércoles 22 de julio con el duelo ante Recreativo de Huelva con motivo del Trofeo Colombino, que celebrará su edición número 57.

Dicho encuentro es esperado con ganas por la afición albiazul, en lo que será el estreno de su equipo bajo el mando de Jesús Galván. Pero aprovechando la cercanía con la capital onubense y la presencia de un gran número de sevillanos en las costas de la provincia, se da por hecho que también serán muchos los seguidores béticos presentes en las gradas de un Nuevo Colombino que presentará un gran ambiente.

Más de 10.000 entradas vendidas y otras mil cedidas al Real Betis

No en vano, el Recreativo ha anunciado este lunes que a falta de nueve días para el partido, que dará comienzo a las 20:30 horas, se han vendido ya 10.255 entradas, en torno a la mitad, por tanto, de un aforo que se eleva a 21.670 espectadores. Aunque de ese cupo hay de descontar las 1.000 localidades cedidas al Real Betis para la grada visitante, a un precio de 15 euros. Para acceder a ellas, el club heliopolitano abrió un plazo de solicitud que concluyó este pasado domingo, reservando 200 de ellas para las diferentes peñas.

De manera paralela, además, las entradas para el resto de zonas del estadio se pueden adquirir de forma online a través de la web oficial del conjunto recreativista, debiendo anunciarse también en los próximos días la fecha en la que se iniciará la venta en las propias taquillas del recinto onubense.

Luchará por su sexto Trofeo Colombino

Será la vigésima vez que el conjunto verdiblanco participa en uno de los trofeos con más tradición de España, el cual ha conquistado en cinco ocasiones, la última de ellas en 2015, cuando también se enfrentó a partido único al anfitrión, que manda de largo en el palmarés con 14 títulos. Por debajo se sitúa el Atlético de Madrid con seis, siendo los heliopolitanos terceros en este ranking.

El calendario del resto de amistosos del Real Betis

Tras dicha cita, el plantel dirigido por Manuel Pellegrini se desplazará a Granada para enfrentarse al club anfitrión en el Trofeo Ciudad de Granada el sábado 25 de julio a las 20:00 horas, así como a la Línea de la Concepción (Cádiz) para medirse al Olympique de Lyon en el Trofeo Ciudad de La Línea, el miércoles 29 a las 20:00 horas. Se cerrará de ese modo esta fase de la pretemporada, intercalada con sesiones de entrenamiento en la capital hispalense.

Ya para el tramo final, por su parte, quedará el 'stage' en Irlanda, entre finales de julio y principios de agosto, periodo que concluirá con el choque en Dublín ante el Arsenal FC, el miércoles 5 de agosto a las 20:30 horas. Un duelo de nivel que será el preludio una última concentración en Marbella (Málaga), llegando el broche con la presentación del equipo en el Estadio de La Cartuja, el sábado 8 de agosto a las 20:30 horas frente al AFC Bournemouth.