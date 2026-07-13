La paciencia bíblica de Deossa ante su esperada salida del Betis: "A su tiempo haré que esto sea cumplido pronto"

El Vasco da Gama ha anunciado su intención de retomar las negociaciones, aunque en realidad ya está todo acordado desde hace semanas. En La Cartuja darán vía libre a una operación beneficiosa cuando se reciban las garantías de pago

Una vez cerradas las llegadas de Facundo Bernal y Fran García, el Real Betis tiene fijada su siguiente prioridad en el fichaje de un delantero. A partir de ahí, serán las posibles salidas las que dicten los siguientes movimientos, con posibles refuerzos en el eje de la zaga, el lateral derecho y, especialmente, el centro del campo. En dicha parcela hay dos frentes abiertos. De un lado, se negocia la continuidad de Sofyan Amrabat, tentado con una suculenta oferta de Arabia Saudí; y de otro, se mantiene en 'stand by' el regreso de Dani Ceballos, a expensas de solucionar antes la salida de Nelson Deossa.

El vasco da Gama ha vuelto a la acción

El objetivo principal es recuperar la inversión realizada hace un año para firmar al colombiano procedente del Monterrey, al que se abonaron 11,7 millones de euros. Una meta que al fin podría estar cerca de alcanzarse después de que el Vasco da Gama haya comunicado a la entidad verdiblanca su intención de retomar una operación que quedó paralizada por la intervención judicial del club brasileño. Dicha medida, sin embargo, ya ha sido levantada y Pedrinho Paulo de Oliveira ha regresado a la presidencia, lo que da vía libre para que el empresario Marcos Lamacchia, que fue quien llegó a un acuerdo con el Real Betis, se haga con la mayoría accionarial del conjunto carioca.

Los términos del acuerdo alcanzado

En La Cartuja, por ahora, se muestran prudentes, a la espera de recibir las garantías de pago que venían reclamando. Sobre el papel no hay nada nuevo que negociar. Cabe recodar que el trato se cerró en un millón por una cesión con opción de compra obligatoria, la cual se había fijado en otros 8 millones más tres en variables, para alcanzar así los casi 12 que pagó hace un año el club verdiblanco a Rayados. Unos números que convencían plenamente a los dirigentes heliopolitanos y que, además, a efectos del límite salarial pueden ser computados esta misma campaña en LaLiga como una venta directa, aunque fuese diferida.

Deossa recurre a la Biblia con un mensaje de esperanza

Mientras tanto, Deossa sigue ejercitándose a las órdenes de Manuel Pellegrini en la concentración que el equipo lleva a cambio en Alemania. Desde allí, sigue mostrándose muy activo en redes sociales, recurriendo nuevamente a un versículo de la Biblia, algo que suele hacer con frecuencia, para expresar la forma en la que aguarda el desenlace de los acontecimientos.

"El pequeño vendrá a ser mil, el menor, un pueblo fuerte. Yo Jehová, a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto (Isaís 60:22)". De ese modo, junto a una serie de imágenes suyas ejercitándose en tierras germanas, el mediocentro cafetero ha lanzando un mensaje de paciencia y esperanza que suele ser interpretado como una promesa de crecimiento, restauración y cumplimiento divino.

Los números de Deossa en el Real Betis

Deossa, por tanto, espera que todo se solucione pronto, sin ponerse nervioso, y confiando en un futuro mejor. Y es que, aunque aterrizó en el conjunto bético avalado por un exhaustivo seguimiento y su explosión en el Mundial de Clubes, su temporada como verdiblanco resultó decepcionante. Nunca llegó a convertirse en un futbolista importante en los planes del 'Ingeniero'. Aunque participó en 33 encuentros, la mayoría fue como suplente, de ahí que no llegase a los 1.500 minutos de juego. Eso, unido a que su actitud fuera del campo tampoco era la más ejemplar, han animado al Real Betis a buscarle una salida que podría estar cerca de materializarse.

Muchos pretendientes sin dar el paso definitivo

Pero hasta que no lleguen las garantías de pago solicitadas, cualquier escenario es posible. Incluso que algún otro club entre en la puja, pues han sido muchos los que han mostrado su interés. Especialmente, River Plate, que no ha terminado de dar nunca el paso al frente para acercarse a las pretensiones económicas de la entidad verdiblanca. Además, en la lista de 'novias' del colombiano hay que incluir a Flamengo e Ipswich Town, así como su ex equipo, el Monterrey, y el también mexicano Club América. A ellos se unieron a última hora el Hull City inglés, el Besiktas turco, el Panathinaikos griego, el Deportivo de La Coruña o el Columbus Crew de la MLS estadounidense. Pero el Vasco da Gama siempre ha sido el que más empeño ha puesto.