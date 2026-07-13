Al Ittihad amenaza a golpe de talonario los planes del Betis con Sofyan Amrabat

El mediocentro defensivo ha llegado lejos de su mejor versión al tercer Mundial de su carrera y apenas ha tenido minutos con Marruecos, pero Manuel Pellegrini y Manu Fajardo están convencidos de que es la mejor opción para reforzar el centro del campo en este proyecto de Champions

En el Real Betis saben muy bien cómo se las gastan en el Al-Ittihad saudí cuando se proponen un objetivo, porque se llevaron a Luiz Felipe Ramos dejando en Heliópolis una plusvalía de 22 millones de euros y pagaron también la cláusula de Ramón Planes cuando era director deportivo verdiblanco. El sustituto del ilerdense fue Manu Fajardo, quien tuvo la oportunidad de irse acompañando a su exjefe y se quedó para trabajar en el club de su vida, donde ahora vuelve a toparse con la adinerada entidad árabe, que se ha encaprichado de Sofyan Amrabat y amenazan con alterar ese cocinado que el aljarafeño tenía puesto a fuego lento.

El Al-Ittihad anuncia una oferta fuera de mercado por Amrabat

Según avanza el periodista turco Levent Ümit Erol, el Al-Ittihad presentará en los próximos días una oferta formal de 20 millones de euros por el fichaje de Sofyan Amrabat, después de haber tanteado las exigencias del Fenerbahçe SK, club con el que el mediocentro que ha jugado cedido en el Betis en la pasada 2025/2026 tiene firmado otros dos años de contrato -hasta el 30 de junio de 2028-.

La noticia, que ha lanzado en exclusiva y que ha contado con una enorme repercusión mediática debido a la popularidad en redes sociales del informador otomano, asegura también que el mediocentro defensivo de 29 años también recibirá una oferta salarial en los próximos días y tendrá la última palabra para hacer que las negociaciones lleguen a buen puerto o no. Tasado por el portal especializado Transfermarkt en 10 millones de euros y fichado por el Fenerbahçe por 14 millones hace dos cursos, en caso de confirmarse se trataría de una oferta fuera de mercado.

El plan del Betis para hacerse con el pivote deseado para la Champions

Claro que, si el Betis sabe cómo se las gastan en el Al-Ittihad, en el Fenerbahçe conocen también la perseverancia de Manu Fajardo; pues el pasado verano no lograron hacerse con Antony dos Santos a pesar de convencer al Manchester United con una oferta muy superior a la del Real Betis. El club verdiblanco lleva trabajando en este asunto todo el año, como ya deslizó alguna vez el director deportivo, y quedaron en avanzar en las conversaciones después del Mundial.

Amrabat sabe que la idea de Pellegrini y Fajardo es contar con él, aunque para ello habrá que esperar al tramo final de mercado y tratar de hacerse con un fichaje en propiedad para el que habría que cuadrar muchos números. Además, no es el primer ruido que escucha. Ya antes del Mundial sonó con fuerza para el Olympiacos FC griego de José Luis Mendilibar y la prensa de Turquía habló durante días de una presunta oferta de siete millones de euros por parte del Besiktas.

Discreto papel de Amrabat en el Mundial 2026

Los planes ideales del Fenerbahçe pasaban por una revalorización de Sofyan Amrabat en el Mundial 2026; pero no ha sido así, a pesar del buen papel que ha vuelto a hacer la selección de Marruecos hasta su eliminación en cuartos de final a manos de Francia.

La lesión que sufrió a finales de noviembre en aquel choque con Isco Alarcón le mermó mucho durante la Copa de África, donde perdió la titularidad con Walid Regragui y no la ha recuperado con el nuevo seleccionador, Mohamed Ouahbi. Su falta de ritmo, lejos de su mejor versión, se ha topado además con un gran nivel de la pareja formada por Ayyoub Bouaddi y Neil El Aynaoui.

No tuvo minutos en las dos primeras jornadas de la Fase de Grupos, ni tampoco en el duelo de la eliminatoria de dieciseisavos de final que acabó con victoria en los penaltis frente a Países Bajos. Sólo sumaba los 90' ante Haití y para colmo se marchó tocado. Luego, en el Canada 0-3 Marruecos, salió por Bouaddi en el 63' y repitió la última media hora del choque de cuartos contra Francia. Su gris rendimiento favorece el plan del Betis de estirar al máximo el mercado estival, pero la irrupción del Al-Ittihad amenaza con alterar el orden establecido en la hoja de ruta.