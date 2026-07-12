La portada de ESTADIO Deportivo para el lunes, 13 de julio de 2026

El abrazo entre Isco y Antony, la competitividad de Juan Iglesias y la previa de las semifinales del Mundial 2026 acaparan la atención en un día en el que Wimbledon coronó a Jannik Sinner y España vivió una fiesta en el GP Alemania de motociclismo

La portada de ESTADIO Deportivo para este lunes, día 13 de julio de 2026, deja una imagen que ni mil palabras consiguen describir. Antony dos Santos e Isco Alarcón, juntos de nuevo para regocijo de la afición del Real Betis, que sueña con volver a verles sobre el campo en su mejor versión.

También destaca Juan Iglesias, que ya despierta elogios en su primera semana como jugador del Sevilla FC, en un día en el que Francia y España velan armas en la previa de unas apasionantes semifinales del Mundial 2026. La final masculina de Wimbledon y la fiesta española en el GP Alemania de motociclismo, otras noticias del día.

Isco y Antony: abrazo soñado en el Real Betis

La magia que el fútbol ha unido... que nunca más la separen las lesiones. Antony llega a Alemania para sumarse a la concentración de pretemporada del Real Betis y se reencuentra con Isco, desde el deseo mutuo de aprovechar para ponerse a tope, dejar atrás los problemas físicos y volver a formar una sociedad letal para abanderar la histórica vuelta a la UEFA Champions League.

El Sevilla FC ficha un capitán desde el primer día

Juan Iglesias aparece en escena como paradigma de fichaje perfecto en un club en permanente estado de crisis: la primera semana de pretemporada demuestra ya que la contratación del pucelano no sólo ha sido acertada, sino que debe ser una especie de calca para los próximos refuerzos en pos de elevar el nivel competitivo ante la creciente merma de calidad de los últimos años. Luis García Plaza sólo ha tardado una semana en darse cuenta del motivo de tanto elogio al polivalente futbolista pucelano por parte de José Bordalás.

Un pequeño descanso en el Mundial antes de la gran traca final

El Mundial 2026 se toma un respiro este lunes después de que Inglaterra y Argentina completaran en una polémica madrugada dominical el cuadro de unas semifinales de primer nivel formadas por cuatro campeones del mundo.

El calendario se abrirá a las 21:00 horas del próximo martes 14 con el duelo ibérico entre Francia y España. El miércoles, a la misma hora, se reedita aquel duelo que encumbró a Maradona en México 1986 en plena rivalidad por la Guerra de las Malvinas.

Jannik Sinner desactiva al mejor Zverev y ya es doble campeón de Wimbledon

El tenista italiano remonta en All England Club para lograr el quinto Grand Slam de su carrera y consolidar (aún más) su número uno en el ránking ATP, en el cual lleva ya 79 semanas consecutivas.