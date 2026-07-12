El nuevo 'Líder Silencioso' del Sevilla: Juan Iglesias, paradigma de fichaje perfecto en un club en crisis

La primera semana de pretemporada demuestra ya que la contratación del pucelano no sólo ha sido acertada, sino que debe ser una especie de calca que se utilice a la hora de tamizar el buen refuerzo para este proyecto del que no lo es

El fichaje de Juan Iglesias, a priori, no vende camisetas ni le pega un empujón a la campañas de abonos; pero le ha bastado una semana de entrenamientos y 45 minutos rodeado de canteranos para demostrar por qué es el fichaje perfecto para este Sevilla FC en crisis. La merma de calidad de la plantilla es evidente desde hace años y no hay recursos para paliar ese déficit, lo que inevitablemente obliga a cambiar el paradigma para priorizar la búsqueda de jugadores que sean capaces de elevar el nivel competitivo. Y en eso, el pucelano es muy 'top'.

No deja de ser anecdótico, pues era la segunda parte del primer partido de pretemporada y contra un rival modesto; pero no es para nada casual que Juan Iglesias luciese el brazalete el día de su debut como sevillista. Tiene alma de capitán, es un jugador que facilita la cohesión de grupo y luego es una bestia competitiva. Físicamente está hecho un toro, como prueba el dato de que no se ha perdido ni un sólo partido por lesión (ni por sanción) en sus cinco temporadas en el Getafe CF. Como azulón se convirtió en una demostración gráfica del significado de la expresión 'Soldados de Bordalás'. El alicantino estaba encantado con él y a Luis García Plaza, que por cierto le ve más como lateral, tampoco ha tardado en ganárselo: "Nos va a dar mucho".

Luis García Plaza, encantado con su nuevo 'Líder Silencioso'

Así bautizó Matías Almeyda a César Azpilicueta y es lo que ve Luis García Plaza en Juan Iglesias, un 'Líder Silencioso'. "Es un tío con muchos partidos en Primera. Le he dicho cuatro cosas y las coge muy rápido. Le he querido meter la segunda parte con todos los canteranos, porque los ha dirigido, los ha colocado, les ha hablado... Es un chaval que creo que nos va a dar mucho en el campo, pero nos va a dar mucho también por la manera en la que puede llevar en el campo al equipo. Creo que tiene esa experiencia, ese carácter y esas ganas de agradar. Nos va a ayudar muchísimo", explicó el madrileño tras el Sevilla FC - Juventud Torremolinos del pasado sábado.

De hecho, en esta recién terminada 25/26 ha superado los 3.200 minutos y ha jugado 37 partidos de los 38 de LaLiga más uno de los tres en Copa del Rey; mientras que en la 24/25 disputó también 37 de 38 jornadas ligueras y las cinco eliminatorias coperas de su equipo. No se perdió ninguno por lesión ni por sanción en dos años, como tampoco constan bajas por estos motivos para justificar sus suplencias o ausencias en la 23/24 (26 encuentros), en la 22/23 (35 citas) o en la 21/22 (22 partidos).

Los elogios de José Bordalás, que pidió a gritos su renovación por el Getafe

"Juan Iglesias es un jugador de equipo fantástico, un profesional como la copa de un pino. Ha jugado en muchas posiciones y seguro que mañana lo pongo de delantero y lo hace bien... Siempre es un notable y es un jugador increíble. Le tengo un cariño especial. Ojalá el Getafe lo valore en su justa medida porque es un jugador fantástico", explicaba el pasado mes de febrero, cuando las noticias ya apuntaban a que se marcharía como agente libre al Sevilla.

Después de terminar de formarse en el filial azulón (antes pasó por las canteras del UD Logroñés y del Real Valladolid), el futbolista de 27 años ha jugado mucho y de todo. "Siempre le digo a los jóvenes que lo más importante es poder jugar donde sea", decía el propio jugador pucelano en su primera entrevista en el club nervionense. Ha actuado como carrilero diestro o en la banda zurda, tanto en defensa de cinco como en una línea de cuatro atrás; de central, de extremo e incluso como mediocentro ocasional. Y siempre ha rendido.

"Es el multiusos de Bordalás, donde le pongan, cumple"

"Juan Iglesias termina contrato a final del curso. Y ahí aparece el Sevilla FC, que lleva tiempo atento. Es el tipo de operación que encaja en el actual modelo del club andaluz: jugador versátil, contrastado en Primera división y, sobre todo, libre a partir del 30 de junio. Bueno, bonito y barato, fórmula que en tiempos de estrecheces se convierte en doctrina", destaca de manera ilustrativa un reportaje de la Agencia EFE a propósito del excelente momento de forma que vive el polivalente futbolista de 27 años.

"Donde lo pongan, cumple. Es el multiusos de Bordalás. Si dependiera sólo del técnico, tendría la renovación firmada hace tiempo. En un fútbol cada vez más especializado, Juan Iglesias reivindica la vieja figura del jugador útil. Es lo más parecido a un lujo para un club como el Getafe", añadía la pieza, que remarcaba su compromiso hasta el último día. Trabajo silencioso, respeto en el vestuario y carácter sobre el terreno de juego son las características que remarcan desde tierras madrileñas sobre el vallisoletano, que además comienza a exhibir la jerarquía adquirida en este lustro de azulón que quiere aprovechar el Sevilla FC.